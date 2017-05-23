У вас ус отклеился: чем опасны для женщины-водителя накладные ресницы и ногти

Хлопай ресницами и взлетай

Поинтересуйтесь у любой поклонницы пушистых ресничек — проблема так не кстати отваливающихся волосков является самой острой. А если казус произойдет во время управления автомобилем? Как известно, чтобы поцеловаться с бампером впереди идущей машины достаточно всего-навсего не вовремя чихнуть, что уж говорить о «бревнышке», внезапно оказавшемся в глазу. Мало того, что автомобилистка тут же отвлекается от дороги, так еще и поддается панике. Разве в такой ситуации ей есть дело до ситуации на дороге?

Утверждение о том, что накладные ресницы хороши везде, да только не при вождении машины, подкреплю фактом. Одна девушка жаловалась на форуме на «тяжелый» взгляд из-за нарощенных волосков, который, по ее словам, жутко мешал управлению машиной. Она во всех подробностях рассказала о том, как ее слепили фары всех встречных автомобилей (очевидно, некачественные реснички еще и бликуют), а в глазах ощущался тот самый «песок». Может, с «ресничным» мастером не повезло, а может, и вправду опасное это дело.