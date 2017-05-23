У вас ус отклеился: чем опасны для женщины-водителя накладные ресницы и ногти

Фото: www.autoescuelaunion.com.mx
Какие только процедуры, подчеркивающие красоту и без того привлекательных девушек, на сегодняшний день не проводятся: и реснички наклеят, и ноготки удлинят, и голливудские локоны прицепят. Между тем, как оказалось, автомобилистки, подверженные синдрому «наращивания всего, что только можно» больше других рискуют попасть в аварию. Портал «АвтоВзгляд», беспокоясь о безопасности представительниц «прекрасного» пола, управляющих авто, попытался разобраться, почему с накладными ногтями и ресницами лучше садиться не на водительское, а на пассажирское место.
Виктория Базылева

Хлопай ресницами и взлетай

Поинтересуйтесь у любой поклонницы пушистых ресничек — проблема так не кстати отваливающихся волосков является самой острой. А если казус произойдет во время управления автомобилем? Как известно, чтобы поцеловаться с бампером впереди идущей машины достаточно всего-навсего не вовремя чихнуть, что уж говорить о «бревнышке», внезапно оказавшемся в глазу. Мало того, что автомобилистка тут же отвлекается от дороги, так еще и поддается панике. Разве в такой ситуации ей есть дело до ситуации на дороге?

Утверждение о том, что накладные ресницы хороши везде, да только не при вождении машины, подкреплю фактом. Одна девушка жаловалась на форуме на «тяжелый» взгляд из-за нарощенных волосков, который, по ее словам, жутко мешал управлению машиной. Она во всех подробностях рассказала о том, как ее слепили фары всех встречных автомобилей (очевидно, некачественные реснички еще и бликуют), а в глазах ощущался тот самый «песок». Может, с «ресничным» мастером не повезло, а может, и вправду опасное это дело.

Фото: www.reference.com

Красивые ногти — гордость женщины

В интернете наперебой высмеиваются женщины-кошки: настолько наращенные ногти выглядят глупо и непрактично. Впрочем, автомобилистки утверждают, что при вождении километровые ногтевые пластины никакого дискомфорта не доставляют — еще бы, разве они признаются? Зато одна особо предусмотрительная дама поделилась страшной тайной, что при покупке автомобиля она в первую очередь обращает внимание на… ручки дверей! Для нее крайне важно минимизировать любые риски повреждения красоты ногтей. Да, и такие бывают.

Тем не менее, если вдуматься, на вращение руля коготки, наверное, действительно не влияют. А вы видели когда-нибудь, как любительницы «искусства» набирают SMS-сообщения? Примерно ту же картину можно лицезреть в салоне машины: ах, как они выгибают свои тонкие пальчики, чтобы прикоснуться к тачпаду мультимедийной системы! К тому же, как и случае с ресницами, вычурно длинные ногти имеют катастрофически неприятное свойство ломаться — а ведь в машине так много «провокаторов».

Фото: www.delfi.lt

Непослушные прядки роскошной шевелюры

Мало кто задумывается и о том, что огромную опасность для самой автомобилистки и ее соседей по потоку представляют распущенные длинные волосы. Представьте: в самый неподходящий момент при выполнении маневра, требующего максимальной концентрации, на носик барышни скатывается упрямая прядь волос — и все: обзор закрыт, сотрудники ГИБДД спешат на вызов. Кроме того, не обремененные заколками локоны очень комфортно чувствуют себя между сиденьем и очаровательной женской спинкой, а вот их обладательница — не очень: нужно резко повернуть голову, а с первого раза и не получается.

Как бы это банально ни звучало, но в очередной раз напоминая о безопасности, мы призываем автомобилисток быть предельно бдительными. Экспериментируйте со своей внешностью и наращивайте все, что считаете нужным, только помните: от вас зависит жизнь и здоровье окружающих. И если вы всерьез переживаете, что наведенный марафет может вызвать трудности при вождении — не рискуйте, вызовите такси. Пока еще не поздно.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога
23 мая 2017
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