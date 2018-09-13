В каких случаях режим рециркуляции воздуха в салоне авто опасен для жизни

Как известно, в обычном режиме система вентиляции в автомобиле использует воздух с улицы, а в режиме рециркуляции забирает его из салона. Когда воздушные потоки не поступают в автомобиль извне, а циркулируют в замкнутом пространстве, они гораздо быстрее нагреваются. Именно по этой причине в зимнее время при запуске холодного автомобиля на холостых оборотах, мы включаем режим рециркуляции, чтобы скорее прогреть салон.

Но чаще всего им пользуются, чтобы предотвратить проникновение в кабину неприятного запаха. Например, когда во время движения в вялотекущей пробке совсем рядом с нами оказывается коптящий грузовик с темным шлейфом дыма, мы тут же спешим нажать заветную кнопку, чтобы закрыть заслонку печки и блокировать поступление гари с улицы.

Но в этом случае, если вы уже почувствовали едкий запах, значит вредоносные выхлопные газы проникли в машину, и при включенном режиме рециркуляции из салона они никуда не денутся. Так что лучше в подобной ситуации по возможности отдалиться от источника выхлопа и включить обычный режим вентиляции на максимальном уровне, чтобы побыстрее обновить микроклимат в кабине.