В каких случаях режим рециркуляции воздуха в салоне авто опасен для жизни

Главная проблема в том, что ни водитель, ни пассажиры порой не в состоянии определить, где воздух чище — за бортом или в салоне. Ведь кроме «душистых» и осязаемых соединений, поступающих в атмосферу через выхлопную трубу, из нее выделяются токсичные компоненты без цвета и запаха. Так что главное — во время включать режим рециркуляции воздуха, но не менее важно вовремя его выключать. И вот почему.
Как известно, в обычном режиме система вентиляции в автомобиле использует воздух с улицы, а в режиме рециркуляции забирает его из салона. Когда воздушные потоки не поступают в автомобиль извне, а циркулируют в замкнутом пространстве, они гораздо быстрее нагреваются. Именно по этой причине в зимнее время при запуске холодного автомобиля на холостых оборотах, мы включаем режим рециркуляции, чтобы скорее прогреть салон.
Но чаще всего им пользуются, чтобы предотвратить проникновение в кабину неприятного запаха. Например, когда во время движения в вялотекущей пробке совсем рядом с нами оказывается коптящий грузовик с темным шлейфом дыма, мы тут же спешим нажать заветную кнопку, чтобы закрыть заслонку печки и блокировать поступление гари с улицы.
Но в этом случае, если вы уже почувствовали едкий запах, значит вредоносные выхлопные газы проникли в машину, и при включенном режиме рециркуляции из салона они никуда не денутся. Так что лучше в подобной ситуации по возможности отдалиться от источника выхлопа и включить обычный режим вентиляции на максимальном уровне, чтобы побыстрее обновить микроклимат в кабине.
Если на сухих сельских грунтовках вы чувствуете, как скрипит песок на губах, то скорее врубайте режим рециркуляции, который воспрепятствует попаданию пыли в салон. Главное — не забыть его потом выключить. Возможно, вы сами вспомните об этом, когда при ограниченной вентиляции в салоне запотеют окна. И чем больше пассажиров находится в автомобиле, тем быстрее это произойдет.
В некоторых старых подержанных автомобилях, где неплотно закрываются двери, режимом рециркуляции пользоваться бесполезно. А если у машины разгерметизирована выхлопная система, и при этом в полу или багажнике прячутся щели и отверстия, лучше вообще ездить с открытыми окнами. Ведь отработанные газы легко проникают в салон, и работающий режим рециркуляции превращают автомобиль в газовую камеру.
Как уже было сказано выше, в этом смысле особенно опасно ядовитое соединение СО2, присутствующее в выхлопных газах, которое не имеет ни цвета, ни запаха. Не чувствуя никакой опасности, водители и пассажиры в таких машинах рискуют получить серьезную интоксикацию. Так что при подобных неисправностях категорически не советуем пользоваться режимом рециркуляции — это опасно для жизни.