Geely запускает на российский рынок обновленный Emgrand 7

Автомобиль в России представлен с парой бензиновых моторов — на выбор покупателя: усовершенствованным «атмосферником» объемом 1,5 л, который теперь выдает 106 вместо 103 л. с., сочетающийся с пятиступенчатой «механикой», и 1,8-литровый двигатель мощностью 129 «лошадей», работающий вместе либо с той же механической коробкой передач, либо с вариатором.

Автомобиль оснащен целым «букетом» электронных систем безопасности, в список которых вошли антиблокировочная система, функция поддержания курсовой устойчивости, помощь при экстренном торможении и антибуксировочная система.

Поклонники марки наверняка смогут оценить 4,2-дюймовый жидкокристаллический монитор с активной матрицей, на который выводится важная информация, например, пробег, расход топлива и давление в шинах. Добавит комфорта в управлении мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой.

«Четырехдверка» Geely Emgrand 7, дебютировавшая на Московском автосалоне в конце лета, уже едет ко всем официальным дилерам в России.