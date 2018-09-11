Mazda наладила в России производство двигателей

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) на возведение завода Mazda, выпускающего двигатели, был подписан между Минпромторгом и представителями японской компании еще в 2016 году. Первый камень заложили прошлой осенью — предприятие построили за год. Наконец, состоялась торжественная церемония открытия, на которой, помимо руководителей компании Mazda, побывали российские и японские власти.

Завод возвели на ТОР «Надеждинская», неподалеку от предприятия Mazda Sollers, где производят Mazda6, CX-5 и CX-9. Общая площадь цеха составляет 12 600 квадратных метров, на которых расположились участки обработки головки блоков цилиндров, сборки моторов, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Завод будет выпускать бензиновые четырехцилиндровые двигатели семейства Skyactiv-G. Его заявленная мощность — 50 000 единиц в год.

Пока что на предприятии трудится команда из 150 человек, в которую входят как российские, так и японские специалисты. В дальнейшем компания Mazda рассчитывает создать еще порядка 450 рабочих мест. Моторы, собранные во Владивостоке, будут использовать не только для машин, ориентированных на отечественный авторынок — часть агрегатов отправится на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.