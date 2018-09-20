Peugeot представил электромобиль в стиле ретро

Компания Peugeot показала концепткар e-Legend на электротяге и с автономным пилотированием, разработанный в честь классического купе Peugeot 504, с начала производства которого в этом году стукнуло полвека. Прототип, напичканный новейшими технологиями, получил формы среднеразмерного двухдверного «француза» 1968 года выпуска.
Никаких обычных дверных ручек и зеркал — всюду электроника. В салоне инженеры смогли разместить 16 экранов разных размеров, включая 49-дюймовый изогнутый дисплей перед передним рядом сидений, мониторы диагональю 29 дюймов в дверных панелях, пару 12-дюймовых — в солнцезащитных козырьках, а так же виртуальную приборную панель с тремя шкалами круглой формы — отсылка к предку новинки из прошлого века.
В поездке можно выбрать как автономный режим, в котором рулевое колесо полностью скрывается под центральной консолью, так и ручное управление. В движение Peugeot e-Legend Concept приводит электромотор мощностью 340 кВт (462 л. с.) с 800 Нм крутящего момента, а питает двигатель батарея емкостью 100 кВт/ч.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Максимальная скорость ограничена 220 км/ч, а с нуля до ста купе разгоняется за 4 секунды. Полной зарядки аккумулятора хватает на 600 км пути, причем запас на 500 км можно получить уже через 25 минут подпитки от специально оборудованной элетроточки.
Размерами новинка максимально приближена к раритетному юбиляру: длина — 4650 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1370 (2690 мм — колесная база). Концепт получил 19-дюймовые колесные диски с довольно сложным рисунком и обычную дорожную резину Michelin.