Peugeot представил электромобиль в стиле ретро

Никаких обычных дверных ручек и зеркал — всюду электроника. В салоне инженеры смогли разместить 16 экранов разных размеров, включая 49-дюймовый изогнутый дисплей перед передним рядом сидений, мониторы диагональю 29 дюймов в дверных панелях, пару 12-дюймовых — в солнцезащитных козырьках, а так же виртуальную приборную панель с тремя шкалами круглой формы — отсылка к предку новинки из прошлого века.

В поездке можно выбрать как автономный режим, в котором рулевое колесо полностью скрывается под центральной консолью, так и ручное управление. В движение Peugeot e-Legend Concept приводит электромотор мощностью 340 кВт (462 л. с.) с 800 Нм крутящего момента, а питает двигатель батарея емкостью 100 кВт/ч.