Volkswagen показал минивэн будущего

Очередной представитель электрического семейства VW I. D. получил силовую установку, состоящую из электромотора мощностью 150 кВт (200 л. с.), которая подает энергию на заднюю ось, и парой аккумуляторных батарей емкостью 48 и 111 кВт/ч. Максимальная скорость новинки ограничена 160 км/ч, а запас хода достигает 550 км пути.

Автомобиль получил инновационную стеллажную систему, которая облегчит распределение грузов при перевозке в разные точки. Кроме того, грузовик хотя и оснащен автопилотом, но сохранил функцию управления человеком. Машину можно открывать с помощью приложения в смартфоне, боковые зеркала инженеры заменили камерами, а вместо «приборки» информация в качестве дополненной реальности будет выводиться на лобовое стекло.

Длина Volkswagen I. D. Buzz Cargo равна 5048 мм, в ширина — 1976 мм, высота — 1963 мм, колесная база — 3,3 м. Автофургон будущего способен вместить до 800 кг груза.

Серийное производство «зеленых» моделей серии I. D. стартует в 2020 году. Первым на конвейер встанет хетчбэк, за ним подтянутся кроссовер, минивэн и седан. Всего к 2025 году производитель собирается запустить на рынок 25 новых электрических моделей.