Стартовали продажи обновленного УАЗ «Патриот»

Правда, узнать модель после обновления сможет лишь искушенный «уазовод»: немного изменил формы задний бампер, а колесные диски получили новый дизайн. В салоне появились поручни на передних стойках для водителя и пассажира, и в верхнем углу дверного проема — для заднего ряда.

Заводские инженеры усовершенствовали систему салонной вентиляции, доработали дверные уплотнители и увеличили площадь шумоизоляции моторного отсека. Наш поклон!

Главные изменения ожидают вас в техническом плане. «Вездеход» обзавелся модернизированным мотором ZMZ Pro, разработанным на основе до боли знакомого ЗМЗ-409. Обновку уже обкатали на коммерческом УАЗ «Профи». Двигатель смогли «разозлить» на дополнительные 15 «лошадок», и теперь он выдает 150 л. с. на 5000 об/мин (вместо 4600), а максимальный крутящий момент поднялся с 217 Нм при 3900 об/мин до 235 Нм при 2650 об/мин. «Питается» агрегат по-прежнему АИ-92.