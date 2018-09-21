Стартовали продажи обновленного УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод накануне запустил производство обновленного «Патриот» и «Пикап». Внедорожники получили целый ряд изменений как в технической составляющей, так и во внешности и в интерьере. После рестайлинга «проходимец» должен порадовать поклонников марки улучшенной динамикой и большим комфортом.
Правда, узнать модель после обновления сможет лишь искушенный «уазовод»: немного изменил формы задний бампер, а колесные диски получили новый дизайн. В салоне появились поручни на передних стойках для водителя и пассажира, и в верхнем углу дверного проема — для заднего ряда.
Заводские инженеры усовершенствовали систему салонной вентиляции, доработали дверные уплотнители и увеличили площадь шумоизоляции моторного отсека. Наш поклон!
Главные изменения ожидают вас в техническом плане. «Вездеход» обзавелся модернизированным мотором ZMZ Pro, разработанным на основе до боли знакомого ЗМЗ-409. Обновку уже обкатали на коммерческом УАЗ «Профи». Двигатель смогли «разозлить» на дополнительные 15 «лошадок», и теперь он выдает 150 л. с. на 5000 об/мин (вместо 4600), а максимальный крутящий момент поднялся с 217 Нм при 3900 об/мин до 235 Нм при 2650 об/мин. «Питается» агрегат по-прежнему АИ-92.
Модель получила новое сцепление и доработанную коробку передач с уменьшенным усилием на рычаг, а также измененный передний мост и двухлистовые рессоры.
Стоимость УАЗ «Патриот» и «Пикап» 2019 модельного года вырастет на 30 000 — 35 000 рублей в зависимости от комплектации. К пержним четырем — «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум» — добавится еще одна, с дорестайлинговым мотором.
Стоит напомнить, что следующего обновления стоит ожидать уже весной, после которого UAZ Patriot вроде бы должен получить шестиступенчатый «автомат» бельгийской фирмы Punch. Также силовая линейка обогатится дизельным мотором, но о нем информация пока держится в секрете.