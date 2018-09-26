В России начали штрафовать за использование радар-детекторов и видеорегистраторов

Генерал, в частности, сослался на п. 7.3 ПДД, согласно которому «в процессе эксплуатации транспортных средств запрещается установка дополнительных предметов и нанесение покрытий, ухудшающих параметры обзорности с места водителя и светопропускания стекол, а также пассивной безопасности транспортных средств».

Иными словами, болтающиеся на лобовом стекле или торпедо гаджеты подпадают под нарушение ч.1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена».