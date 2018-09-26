В России начали штрафовать за использование радар-детекторов и видеорегистраторов

О любопытном способе обезопасить себя от съемки с помощью видеорегистраторов, а водителей — от получения «писем счастья» вспомнили хитроумные полицейские. Дело в том, что закон позволяет гаишникам штрафовать автовладельцев за использование мобильных камер, и «антирадаров». О чем на днях напомнил и автолюбителям, и своим подчиненным глава ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников.
Генерал, в частности, сослался на п. 7.3 ПДД, согласно которому «в процессе эксплуатации транспортных средств запрещается установка дополнительных предметов и нанесение покрытий, ухудшающих параметры обзорности с места водителя и светопропускания стекол, а также пассивной безопасности транспортных средств».
Иными словами, болтающиеся на лобовом стекле или торпедо гаджеты подпадают под нарушение ч.1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена».
Наказание за подобное нарушение предусматривает штраф в сумме 500 рублей. При этом решать, мешает тот или иной девайс обзору водителя, будет исключительно гаишник (хотя в компетентности инспекторов у моторизованных россиян регулярно возникают большие сомнения). А это, как вы понимаете, шикарная лазейка для различных злоупотреблений.
Впрочем, г-н Черников добавил, что отдельной статьи закона, напрямую запрещающую использование радар-детекторов и видеорегистраторов в автомобиле пока нет:
– Для введения ответственности необходимо наличие соответствующей запрещающей нормы права, — цитирует генерала журнал «За рулем»…
В итоге, повторимся, мы имеем дело с очередной правововой коллизией, где водитель может оказаться крайним в любой момент.