Концептуальный Skoda Vision RS оказался гибридом

Прототип оснастили подключаемой гибридной силовой установкой. Она состоит из классического бензинового 150-сильного мотора вкупе с электродвигателем мощностью 75 кВт (102 л. с.). Суммарно агрегат выдает 245 «лошадей» и помогает хетчбэку разгоняться до первой «сотни» за 7,1 секунды. На чистом электричестве автомобиль может преодолеть до 70 км. Для полной зарядки аккумулятора от специально оборудованной станции требуется два с половиной часа, кроме того, запас энергии пополняется от рекуперации.

Для отделки сидений дизайнеры использовали алькантару и карбоновый материал вторичной переработки. Боковины кресел украшает вышивка с национальным флагом Чехии. Стоит отметить, что коврики сделаны из натуральных волокон ананасовых листьев.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», на автосалон в Париж Skoda привезет первый в спортивной линейке кроссовер — Skoda Kodiaq RS, укомплектованный самым мощным дизелем в истории марки мощностью 240 «лошадей».