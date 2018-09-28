Audi выпустит 12 новых моделей

Подробной информации о новых моделях представители компании Audi пока не раскрывают. Единственное — известно, что электромобили появятся во всех ключевых сегментах от компактных машин до полноразмерных SUV. Уже в ноябре ингольштадтцы покажут динамичное купе e-tron GT, а в следующем году — кроссовер e-tron и e-tron Sportback..

Чуть позже свет увидят SUV с полным приводом quattro. По данным пресс-службы марки, эти автомобили будут быстро подзаряжаться от электростанций мощностью до 150 кВт. Кроме того, они смогут похвастать внушительной дальностью хода. Правда, никаких конкретных цифр в компании в настоящее время не называют.

Электрокары Audi, которые пополнят модельный ряд бренд в ближайшие семь лет, построят на модульных платформах e-platform, MEB (Modular Electrification Platform), а также PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с инженерами Porsche.

– В перспективе практически в каждом сегменте будут представлены модели, в которых наряду с ДВС будет использоваться электродвигатель, при этом их можно будет подзаряжать от розетки, — отметил член правления Audi AG, ответственный за техническое развитие, Петер Мертенс