Jeep резко увеличил продажи в сентябре

И, несмотря на не очень большие цифровые показатели, продажи продукции бренда у нас выросли на 146% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. С начала года на российском рынке официальные дилеры отдали в руки покупателям 1190 авто этой марки, увеличив долю сбыта на 16%.

К росту популярности бренда не в последнюю очередь приложил свою руку кроссовер Jeep Renegade, показав самый большой рост среди всех моделей в российской продуктовой линейке. За три квартала этого года автомобиль предпочли 268 клиентов, что на 77% больше, чем за то же время в 2017 году.

Кроме этого, флагманский Jeep Grand Cherokee поднял свои показатели на 17%, разойдясь тиражом в 732 экземпляра.

Стоит отметить, что первый месяц осени можно назвать удачным и для нового Jeep Wrangler, совсем недавно приехавшего в отечественные шоу-румы: за это время 60 чистокровных «американцев» были проданы россиянам.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» провелтест-драйв «джипов» Wrangler и Grand Cherokee на бескомпромиссном бездорожье в США — все подрообности здесь.