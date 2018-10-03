ТОП-5 самых мощных пятилетних авто ценой до 1 000 000 рублей

Фото Opel
Подавляющее большинство наших автолюбителей при покупке машин вынуждены экономить. Но немало и тех, для кого главным критерием выбора остается мощность. Для них портал «АвтоВзгляд» отметил самые горячие варианты автомобилей не старше 2013 года выпуска стоимостью до 1 млн. рублей.
Иван Флягин

В пятерку вошли герои с нешуточными спортивными амбициями, самый скромный из которых прячет под капотом 306 л. с. В списке нашлось место не только для представителей премиум-класса, но и для пары заряженных версий более доступных брендов. Среди них три седана и два кроссовера, а разношерстный интернациональный состав говорит сам за себя: «кореец», «немец», «швед» и два «американца».

Hyundai Equus

Самый доступный вариант оценен в 830 000 рублей, и им оказался заднеприводный корейский седан представительского класса Hyundai Equis с 3,8-литровым бензиновым мотором мощностью 334 л. с.

Этот автомобиль с пробегом 84 000 км продается в одном из московских дилерских центров, который предлагает воспользоваться программой trade-in с дополнительной выгодой в 30 000 рублей. Речь идет о рестайлинговой версии второго поколения, бывшей в продаже с 2013 по 2016 год. Разгон до 100 км/ч такой модификации Hyundai Equis равен 6,9 секундам.

Opel Insignia OPC

В те же 830 000 «деревянных» обойдется еще один вариант — заряженная версия популярного седана Opel Insignia с почетным индексом OPC. Под капотом этого пятилетнего героя бьется пламенное сердце объемом 2,8 л мощностью 325 л. с.

С таким арсеналом полноприводный седан разгоняется до 100 км/ч всего за шесть секунд. Модель первого поколения с пробегом 152 000 километров продается в Москве частным лицом, и речь идет о полной комплектации Unlimited. В объявлении указано, что «Опель» предлагается в идеальном состоянии с комплектом зимней резины.

Volvo S80

Еще один седан в нашей категории стоит 980 000 рублей, и это шведская модель Volvo S80 2013 года выпуска с «рабочим стажем» в 142 000 верст. Рестайлинговая версия второго поколения заряжена 306-сильным двигателем объемом 3 л, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Речь идет о модификации, которая была в продаже с 2011 по 2013 годы. До сотни такой седан разгоняется за 6,7 секунды. Машина продается в столице частным владельцем, у которого на руках оригинал ПТС с одним владельцем.

Cadillac SRX

Пятилетний американский кроссовер Cadillac SRX с пробегом 178 000 километров выставлен на продажу с ценником 999 000 рублей. Рестайлинговая модель второй генерации предлагается в одном из московских дилерских центров.
Полноприводный автомобиль оснащен 3,6-литровым мотором мощностью 318 л. с., агрегатированном с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. По паспорту такой Cadillac SRX разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды. В этой версии кроссовер продавался с 2012 по 2016 годы.

Ford Explorer Sport

Самым мощным вариантом в нашей пятерке оказался кроссовер Ford Explorer в заряженной модификации Sport. Экземпляр пятого поколения с пробегом 60 000 километров продается в Москве частным лицом.

Горячий тяжеловес может похвастаться полным приводом и 3,5-литровым мотором V6 с турбонаддувом мощностью 360 л. с., которому помогает шестиступенчатый «автомат». Официальный разгон до сотни зафиксирован на отметке 6,4 секунды. Автомобиль в такой версии выпускался с 2010 по 2015 годы.

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3 октября 2018
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