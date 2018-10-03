ТОП-5 самых мощных пятилетних авто ценой до 1 000 000 рублей

Opel Insignia OPC

В те же 830 000 «деревянных» обойдется еще один вариант — заряженная версия популярного седана Opel Insignia с почетным индексом OPC. Под капотом этого пятилетнего героя бьется пламенное сердце объемом 2,8 л мощностью 325 л. с.

С таким арсеналом полноприводный седан разгоняется до 100 км/ч всего за шесть секунд. Модель первого поколения с пробегом 152 000 километров продается в Москве частным лицом, и речь идет о полной комплектации Unlimited. В объявлении указано, что «Опель» предлагается в идеальном состоянии с комплектом зимней резины.