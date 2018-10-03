ТОП-5 самых мощных пятилетних авто ценой до 1 000 000 рублей

В пятерку вошли герои с нешуточными спортивными амбициями, самый скромный из которых прячет под капотом 306 л. с. В списке нашлось место не только для представителей премиум-класса, но и для пары заряженных версий более доступных брендов. Среди них три седана и два кроссовера, а разношерстный интернациональный состав говорит сам за себя: «кореец», «немец», «швед» и два «американца».
Hyundai Equus
Самый доступный вариант оценен в 830 000 рублей, и им оказался заднеприводный корейский седан представительского класса Hyundai Equis с 3,8-литровым бензиновым мотором мощностью 334 л. с.
Этот автомобиль с пробегом 84 000 км продается в одном из московских дилерских центров, который предлагает воспользоваться программой trade-in с дополнительной выгодой в 30 000 рублей. Речь идет о рестайлинговой версии второго поколения, бывшей в продаже с 2013 по 2016 год. Разгон до 100 км/ч такой модификации Hyundai Equis равен 6,9 секундам.
Opel Insignia OPC
В те же 830 000 «деревянных» обойдется еще один вариант — заряженная версия популярного седана Opel Insignia с почетным индексом OPC. Под капотом этого пятилетнего героя бьется пламенное сердце объемом 2,8 л мощностью 325 л. с.
С таким арсеналом полноприводный седан разгоняется до 100 км/ч всего за шесть секунд. Модель первого поколения с пробегом 152 000 километров продается в Москве частным лицом, и речь идет о полной комплектации Unlimited. В объявлении указано, что «Опель» предлагается в идеальном состоянии с комплектом зимней резины.
Volvo S80
Еще один седан в нашей категории стоит 980 000 рублей, и это шведская модель Volvo S80 2013 года выпуска с «рабочим стажем» в 142 000 верст. Рестайлинговая версия второго поколения заряжена 306-сильным двигателем объемом 3 л, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Речь идет о модификации, которая была в продаже с 2011 по 2013 годы. До сотни такой седан разгоняется за 6,7 секунды. Машина продается в столице частным владельцем, у которого на руках оригинал ПТС с одним владельцем.
Cadillac SRX
Ford Explorer Sport
Самым мощным вариантом в нашей пятерке оказался кроссовер Ford Explorer в заряженной модификации Sport. Экземпляр пятого поколения с пробегом 60 000 километров продается в Москве частным лицом.
Горячий тяжеловес может похвастаться полным приводом и 3,5-литровым мотором V6 с турбонаддувом мощностью 360 л. с., которому помогает шестиступенчатый «автомат». Официальный разгон до сотни зафиксирован на отметке 6,4 секунды. Автомобиль в такой версии выпускался с 2010 по 2015 годы.