Официально представлен новый BMW 3-й серии

Компания BMW привезла на Парижский автосалон седан 3-й серии седьмого поколения. Автомобиль будет производиться сразу на трех заводах: в родном Мюнхене, на совместном предприятии с Brilliance Auto в китайском Шеньяне и в Мексике в городе Сан-Луис-Потоси. Старт продаж новой «тройки» намечен на девятое октября следующего года.
Свеженькая «трешка» переросла своего предшественника на 8,5 см в длину (4709 мм), стала шире на 1,6 см (1827 мм) и выше на 1 мм (1442 мм). Причем колесная база вытянулась до 2851 мм (+4,1 см).
Фирменная радиаторная решетка увеличилась в размерах, визуально объединившись с фарами сложной формы. Передние «противотуманки» интегрированы в блоки боковых воздухозаборников. Внушительно выпирающие пороги подчеркивают «мускулистую» внешность автомобиля. Задние фонари стали уже, а внешняя грань крышки багажника больше напоминает спойлер.
Центральная консоль традиционно повернута в сторону водителя. Кстати, отделанное кожей спортивное рулевое колесо в М-исполнении доступно уже в младшей комплектации. Кнопка Start/Stop Engine переехала на панель к рычагу переключения передач.
Баварский седан будет доступен с пятью моторами — на выбор. BMW 320i получит бензиновую «четверку» мощностью 184 л. с., а бензиновым четырехцилиндровым двигателем, но с отдачей в 258 «лошадей» похвастается более мощный BMW 330i.
BMW 318d и BMW 320d с дизельными «четверками» под капотом развивают 150 и 190 л. с. соответственно. Машина в версии 330d укомплектована шестицилиндровым дизелем мощностью 265 «лошадей».
Правда, до России седан доедет только в трех комплектациях: BMW 330i, BMW 320d и BMW 320d xDrive.