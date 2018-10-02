Официально представлен новый BMW 3-й серии

Центральная консоль традиционно повернута в сторону водителя. Кстати, отделанное кожей спортивное рулевое колесо в М-исполнении доступно уже в младшей комплектации. Кнопка Start/Stop Engine переехала на панель к рычагу переключения передач.

Баварский седан будет доступен с пятью моторами — на выбор. BMW 320i получит бензиновую «четверку» мощностью 184 л. с., а бензиновым четырехцилиндровым двигателем, но с отдачей в 258 «лошадей» похвастается более мощный BMW 330i.

BMW 318d и BMW 320d с дизельными «четверками» под капотом развивают 150 и 190 л. с. соответственно. Машина в версии 330d укомплектована шестицилиндровым дизелем мощностью 265 «лошадей».

Правда, до России седан доедет только в трех комплектациях: BMW 330i, BMW 320d и BMW 320d xDrive.