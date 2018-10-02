Чем грозит опасный обгон справа по полосе разгона

Для того, чтобы определиться в этом вопросе, необходимо разобраться с терминами «обгон» и «опережение», а также понять, для чего предназначены полосы разгона и полосы торможения.

Обгон или опережение

Напомним, что Правила дорожного движения по-разному формулируют понятия «опережение» и «обгон». Если вы двигаетесь быстрее попутного транспортного средства, не выезжая на полосу встречного движения, то вы его опережаете. А если все-таки выскочили на «встречку» и оставили позади одну или несколько машин, а потом вернулись на ранее занимаемую полосу, то это уже самый настоящий обгон.

Поэтому в нашем случае речь идет об опережении. И при любых раскладах этот маневр запрещен на пешеходном переходе, перекрестке, железнодорожном переезде, эстакаде, в тоннеле, а также на участках с ухудшенной видимостью и в конце участков подъема.