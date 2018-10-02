Чем грозит опасный обгон справа по полосе разгона

Водители, обитающие в каменных джунглях, вечно торопятся, привыкнув к бешеному ритму жизни, поэтому все нюансы обгона на дорогах мегаполиса и вне его для них всегда актуальны. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» разобрался, запрещают ли ПДД такие маневры на полосах разгона и торможения.
Для того, чтобы определиться в этом вопросе, необходимо разобраться с терминами «обгон» и «опережение», а также понять, для чего предназначены полосы разгона и полосы торможения.
Обгон или опережение
Напомним, что Правила дорожного движения по-разному формулируют понятия «опережение» и «обгон». Если вы двигаетесь быстрее попутного транспортного средства, не выезжая на полосу встречного движения, то вы его опережаете. А если все-таки выскочили на «встречку» и оставили позади одну или несколько машин, а потом вернулись на ранее занимаемую полосу, то это уже самый настоящий обгон.
Поэтому в нашем случае речь идет об опережении. И при любых раскладах этот маневр запрещен на пешеходном переходе, перекрестке, железнодорожном переезде, эстакаде, в тоннеле, а также на участках с ухудшенной видимостью и в конце участков подъема.
Опережение справа
Если прямого запрета опережения справа в ПДД нет, то косвенно это противозаконно только за городом. Согласно п. 10.4 Правил, за пределами населенных пунктов транспортным средствам необходимо двигаться исключительно по крайней правой полосе, поскольку для указанного маневра предназначена только левая. Что касается многополосной дороги в городской черте, то там разрешено движение в любом ряду, но менять его можно только для поворотов, разворотов, опережения и остановки.
Кроме того, ПДД однозначно ставит вне закона опережение впереди идущего автомобиля с правой стороны, если для этого требуется пусть даже частично выехать на обочину, тротуар, пешеходную дорожку или полосу для велосипедистов. А в случае, если машина перед вами притормаживает и подает сигнал левого поворота, то вы можете ее объехать справа после того, как освободится ваша полоса.
Согласно ПДД (п. 8.10), полоса торможения необходима для того, чтобы водитель, который намерен повернуть, мог на ней снизить скорость, а не тормозить на главной дороге, затрудняя общее движение. В свою очередь полоса разгона предназначена для ускорения, чтобы машина могла беспрепятственно влиться в основной поток, уступая при этом всем остальным автомобилям. Иными словами, водитель должен использовать эти полосы для достижения оптимальной скорости, чтобы в первом случае совершить поворот, а во втором — перестроиться в основной ряд.
В отличие от «выделенок», для этих полос особого статуса не предусмотрено, а их разметка в виде широкой прерывистой линии не запрещает пересечение транспортных средств ни с той, ни с другой стороны. Следовательно, опережение по полосам разгона и торможения ПДД не запрещают.
Главное, чтобы при возвращении обратно в основной поток автомобиль не создал помеху другим участникам движения и не спровоцировал аварийную ситуацию. В этом случае такой маневр водителю со стороны стражей порядка ничем не грозит. Если, конечно, при этом он не нарушает другие ПДД.