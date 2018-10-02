Названы сроки появления в России нового кроссовера Lexus UX

Фото: Lexus
Компания Lexus немного изменила свои планы, и привезет в Россию свой самый компактный в линейке кроссовер UX не в конце текущего года, как обещала ранее, а в начале следующего. Производитель уже начал принимать предварительные заявки на новинку. Цены станут известны в январе.
Светлана Ермолаева

Премиальный «паркетник» для российских покупателей будет доступен в двух комплектациях: Lexus UX 200 c двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 «лошадей» под капотом вкупе с вариатором, а также полноприводный Lexus UX 250h с модифицированной гибридной силовой установкой, включающей ту же бензиновую «четверку» и электромотор.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», к нам приедет кроссовер и в версии F Sport, которая отличается от стандартной подчеркнуто спортивным дизайном.

Судя по всему, после запуска кроссовер Lexus отберет лавры популярности у старшего NX — не в последнюю очередь благодаря доступному прайсу. О ценах, как уже было сказано, станет известно в январе. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новинку.

Стоит напомнить, что Lexus UX дебютировал в марте этого года на Женевском автосалоне, навязав конкуренцию моделям «большой немецкой тройки» в лице Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 и BMW X1.

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2 октября 2018
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