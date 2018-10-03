Потерянные гайки, бракованные тормоза: в России отзывают 1257 автомобилей Mercedes

Еще под отзыв попали 1023 экземпляра моделей GLS и GLE, реализованные в этом году. Поводом для этого послужил вероятный заводской брак задних тормозных суппортов. Из-за неисправности гидравлическая тормозная система автомобилей может работать некорректно и потребует «прокачки тормозов», сообщает Федеральное агентство «Росстандарт».

Производитель в ближайшее время сообщит всем владельцам машин, попадающих под сервисное мероприятие — письменно или позвонив по телефону — об условиях проведения отзывной компании. При этом они могут и самостоятельно узнать, нуждается ли их автомобиль в ремонте. Для это достаточно найти список VIN попадающих под акцию машин на сайте «Росстандарта» и сверить номер своего авто с перечнем. При совпадении нужно позвонить ближайшему дилеру и записаться на прием. Все работы и замена деталей будут сделаны бесплатно.