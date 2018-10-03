Как ГИБДД наказывает водителей за неправильно включенный «поворотник»

Представьте такую ситуацию: при выезде с дворовой территории вы видите, что автомобиль, который вы должны пропустить, движется по главной дороге с включенным правым поворотником. Опытный водитель удостоверится, что тот действительно намерен повернуть и дождется, пока он притормозит, а уже потом вырулит в основной поток.

Однако для значительной части автолюбителей включенный поворотник у машины на главной дороге нередко становится безоговорочным сигналом для выезда. Через мгновение происходит ДТП, в котором скорей всего виновным признают введенного в заблуждение водителя. Доказать, что некий «чайник» забыл вовремя выключить поворотник и двигался с ним по прямой несколько километров, почти невозможно.

Чаще всего, подобное происходит с теми, у кого в автомобиле установлены сенсорные подрулевые переключатели, а также в моделях, где повортники в рабочем режиме «тикают» слишком тихо. Но в качестве оправдания это не проходит.

Пункт 8.2 ПДД указывает, что сигналы поворота необходимо включать заблаговременно до начала выполнения маневра и выключать немедленно после его завершения. К тому же правила четко фиксируют, что это «не должно вводить в заблуждение других участников движения».