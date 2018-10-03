Как ГИБДД наказывает водителей за неправильно включенный «поворотник»

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Не редкость, когда водители при маневре путают сигналы поворота или забывают их выключить после завершения этого самого маневра. Таким образом автомобилисты вводят в заблуждение других участников дорожного движения и провоцируют серьезные ДТП. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие наказания предусмотрены за такие оплошности.
Иван Флягин

Представьте такую ситуацию: при выезде с дворовой территории вы видите, что автомобиль, который вы должны пропустить, движется по главной дороге с включенным правым поворотником. Опытный водитель удостоверится, что тот действительно намерен повернуть и дождется, пока он притормозит, а уже потом вырулит в основной поток.

Однако для значительной части автолюбителей включенный поворотник у машины на главной дороге нередко становится безоговорочным сигналом для выезда. Через мгновение происходит ДТП, в котором скорей всего виновным признают введенного в заблуждение водителя. Доказать, что некий «чайник» забыл вовремя выключить поворотник и двигался с ним по прямой несколько километров, почти невозможно.

Чаще всего, подобное происходит с теми, у кого в автомобиле установлены сенсорные подрулевые переключатели, а также в моделях, где повортники в рабочем режиме «тикают» слишком тихо. Но в качестве оправдания это не проходит.

Пункт 8.2 ПДД указывает, что сигналы поворота необходимо включать заблаговременно до начала выполнения маневра и выключать немедленно после его завершения. К тому же правила четко фиксируют, что это «не должно вводить в заблуждение других участников движения».

Так что забывчивый водитель рискует нести ответственность по статье 12.20 Административного кодекса, которая предусматривает за нарушение правил пользования внешними световыми приборами штраф в размере 500 рублей.

Не нужно подробно объяснять какими печальными последствиями грозит ситуация, когда на перекрестке водитель с помощью внешнего светового прибора указывает, что намерен повернуть направо, а сам при этом поворачивает налево — или наоборот. С точки зрения КоАП такие действия могут расцениваться по указанной выше статье «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами».

Кроме того, поскольку нужный поворотник так и не был включен, это подходит под статью 12.14 КоАП «Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой». Впрочем, за такое нарушение предусмотрены все те же незначительные 500 рублей. Причем такую сумму установили лишь год назад, а до этого вообще взимали сотню. Кстати, во многих странах подобная провинность расценивается, как агрессивное вождение, за что действуют самые жесткие санкции.

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3 октября 2018
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