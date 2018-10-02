ТОП-5 самых дешевых китайских авто с «автоматом»

FAW Oley

Самой дешевой на сегодняшний день китайской моделью с «автоматом» на российском рынке остается седан FAW Oley. Автомобиль класса В продается в единственной комплектации за 491 000 рублей.

Под капотом установлен бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 102 л. с., работающий в паре с безальтернативной четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Речь идет о старом агрегате фирмы Aisin, знакомом по прошлым моделям Suzuki. Оснащение FAW Oley не балует разнообразием, зато включает кондиционер, а также электропривод передних стекол и боковых зеркал.