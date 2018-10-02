ТОП-5 самых дешевых китайских авто с «автоматом»

В пятерке самых дешевых вариантов из Поднебесной, оснащенных «автоматом», нашлось место для одного седана, двух хетчбэков и пары кроссоверов. К тому же в списке оказались не только машины с классической гидромеханикой, но также с «роботом» и бесступенчатым вариатором. Диапазон цен составляет от 491 000 до 751 900 рублей. Понятно, что за такие деньги на новые усовершенствованные агрегаты рассчитывать не приходится.
FAW Oley
Самой дешевой на сегодняшний день китайской моделью с «автоматом» на российском рынке остается седан FAW Oley. Автомобиль класса В продается в единственной комплектации за 491 000 рублей.
Под капотом установлен бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 102 л. с., работающий в паре с безальтернативной четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Речь идет о старом агрегате фирмы Aisin, знакомом по прошлым моделям Suzuki. Оснащение FAW Oley не балует разнообразием, зато включает кондиционер, а также электропривод передних стекол и боковых зеркал.
Brilliance H230
Brilliance H230 с «автоматом» обойдется в 514 900 рублей. Так же, как и FAW Oley, этот хетчбэк доступен у нас в единственной комплектации примерно с тем же оснащением. Только автомобиль укомплектован безальтернативным шестиступенчатым «роботом» с одним сцеплением от немецкого производителя Getrag.
В качестве силового агрегата предлагается бензиновая 1,5-литровая «четверка» мощностью 105 л. с. Brilliance H230 предлагается у нас в кузове седан, который в версии с «роботом» обойдется несколько дороже — 529 900 «деревянных».
Dongfeng H30 Cross
Еще один китайский хетчбэк Dongfeng H30 Cross на российском рынке продается в двух комплектациях, топовая из которых оборудована автоматической коробкой передач. Стоимость такой версии с учетом текущих скидок составляет 669 000 рублей. Если, конечно, вы успеете разобрать остатки у дилеров. Вскоре на смену модели приедет новый компактный кроссовер DFM AX4 — подробнее о новинке можно узнать здесь.
Хетчбэк заряжен бензиновым 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 117 л. с., агрегатированным с уже знакомым по FAW Oley четырехступенчтатым «автоматом» от японской компании Aisin. В сравнении с прежними персонажами, Dongfeng H30 Cross в такой версии может похвастаться более богатым оснащением, включающим датчики парковки, климат-контроль, люк, круиз-контроль и т. д.
Lifan X50
Компактный кроссовер Lifan X50 в комплектации с вариатором стоит 709 900 рублей, а с учетом текущих скидок — 656 502.
Автомобиль, оснащенный 103-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 л., остается одной из немногих китайских моделей, оборудованных бесступенчатым CVT. Этот вариатор создан компанией Lifan совместно с китайской фирмой Hunan Jianglu&Rongda. Поскольку речь идет о топовой комплектации X50, то она порадует богатым списком опций.
Brilliance V5
Еще один представитель китайского бренда Brilliance — кроссовер V5 — доступен в версии с «автоматом» за 751 900 рублей. Машина продается с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 110 л. с.
Пятиступенчатая автоматическая трансмиссия разработана корейской компанией Hyundai-Powertech Corporation, которая в свою очередь использовала конструктивную основу агрегата от Mitsubishi. За 751 900 можно рассчитывать на комплектацию с кондиционером, электроприводом передних стекол и боковых зеркал, но за обогрев сидений необходимо дополнительно заплатить 15 000 «деревянных».