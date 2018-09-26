Какие китайские автомобили пользуются повышенным спросом на вторичном рынке

Понятно, что в этом исследовании фигурируют большей частью возрастные модели, однако тенденции очевидны. Сегодня, кстати сказать, на вторичке предлагается больше «китайев», чем в прошлом году. И хотя доля предложения выросла незначительно (с 2,6% в 2017 до 2,8% в 2018-м), но и это тоже тенденция.

Любопытно, что наибольший интерес к автомобилям из Поднебесной в 2018 году отмечен в Поволжье, а наименьший — в Сибири.