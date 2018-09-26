Какие китайские автомобили пользуются повышенным спросом на вторичном рынке

Так, если верить аналитикам Avito, в десятку самых популярных китайских машин в России в 2018 году вошли три модели Chery (Tiggo (T11), Amulet (A15,) Fora (A21), четыре — Lifan (X60, Solano, Smily (320), Breez (520), две — Geely (Emgrand EC7, MK) и Great Wall Hover. Но первое место по спросу в этом ТОП-10 держит Chery Tiggo с долей в 18%.
Одним из факторов, сдерживающим темпы продаж китайских авто в России, остается проблема с их последующей перепродажей. Спрос на китайцев, по данным ресурса «Авито авто», составляет всего 2,2% среди всех иномарок по России. Однако если вы все-таки решились на покупку машины, родом из КНР, стоит помнить, что меньше всего трудностей с дальнейшей реализацией доставят вам авто марок Chery, Hover, Lifan и Geely. При этом лидерство Chery в этом списке неоспоримо.
Понятно, что в этом исследовании фигурируют большей частью возрастные модели, однако тенденции очевидны. Сегодня, кстати сказать, на вторичке предлагается больше «китайев», чем в прошлом году. И хотя доля предложения выросла незначительно (с 2,6% в 2017 до 2,8% в 2018-м), но и это тоже тенденция.
Любопытно, что наибольший интерес к автомобилям из Поднебесной в 2018 году отмечен в Поволжье, а наименьший — в Сибири.
10568