Названы новые причины обрушения автомоста на Транссиб

В пол-пятого утра по московскому времени обрушился автомобильный мост через железнодорожные пути Транссибирской магистрали в городе Свободный Амурской области. Движение по стратегической артерии парализовано.

—Абсолютно уверен в том, что был перевес по этому автомобилю, из-за которого рухнул мост. Точно его масса превышала 44 тонны, разрешенные по закону, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

На видеокадрах, запечатлевших момент катастрофы, видно, что пролет рушится в момент, когда на него въезжает груженый песком КамАЗ. При этом обламывается часть опоры, на которой лежит конец бетонного пролета.

Возможно, что тяжелая машина стала лишь последней каплей в катастрофе, запланированной то ли строителями моста, то ли тем, кто его модернизировал позднее. Убедиться в этом может любой желающий, кто умеет пользоваться интернет-сервисом «гугл-панорамы» или «яндекс-карты».