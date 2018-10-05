В России собрали 20 000-й кроссовер Ford EcoSport

Кузов юбилейной машины окрашен в синий цвет Deep Impact Blue. Ценник на модель в этом варианте стартует от 1 435 000 рублей.

Обновленный Ford EcoSport оснащается также и 123-сильным двигателем Dragon объемом 1,5 л — на выбор покупателя. Мотор работает в паре либо с пятиступенчатой «механикой», либо с той же АКП. Такой автомобиль предложен только с передним приводом. Прайс на кроссовер в базе начинается от 995 000 «деревянных».

Напомним, что после рестайлинга Ford EcoSport обзавелся модернизированной фирменной трапециевидной решеткой радиатора, новыми бамперами, оптикой и колесными дисками.

Дизайнеры практически полностью пересмотрели интерьер, использовав отделочные материалы лучшего качества, чем раньше. Автомобиль может похвастать климат-контролем и мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Безопасность обеспечивают семь подушек безопасности и камера заднего вида. А комфорта добавляют датчики дождя и света, а также ставшие пошире по сравнению с предшественником кресла.