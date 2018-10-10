Самым популярным автомобилем в Москве назван Volkswagen Polo

Бюджетная «четырехдверка» увеличила продажи в Белокаменной относительно прошлого года на 24%. Занявший вторую строчку Rio в первый осенний месяц выбрали 754 покупателя: за указанный период «кореец» оказался в минусе и потерял 31,5% от объема продаж в 2017 году. Третью строчку получил Hyundai Creta — самый продаваемый кроссовер в общероссийском рейтинге. «Паркетник» в столице разошелся тиражом в 692 экземпляра (+4%).

На четвертой позиции прописался еще один Hyundai — седан Solaris (640 автомобилей, −26%). ТОП-5 замыкает лифтбэк Skoda Rapid (621 машина, +11%).

Следующие пять пунктов московского чата выглядят таким образом: KIA Optima (539 экземпляров, +65%), Toyota RAV4 (497 единиц, +68%), Skoda Kodiaq (485 авто, продажи выросли в 6,6 раза), Volkswagen Tiguan (482 автомобиля, +9%) и Skoda Octavia (481 штука, −24%), сообщает агентство «Автостат».

Стоит отметить, что в первом десятке популярных авто среди жителей столицы нет ни одной российской модели. А в сентябрьском рейтинге по стране лидером стала обновленная LADA Granta, второе место досталось LADA Vesta. В этом ТОП-10 нашлось место и для LADA Largus, которая заняла седьмую строчку.