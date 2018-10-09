Для чего Volkswagen и Microsoft заключили партнерство

В основу новой цифровой платформы лягут облачные сервисы Microsoft Azure и система Интернета вещей Azure IoT Edge, которая позволяет, например, подключаться к Сети кофеварке или холодильнику самостоятельно заказывать продукты. Разработка поможет автомобилям и их водителям получать доступ к различным онлайн-сервисам, особо не отвлекаясь от дороги.

По сути, Volkswagen Automotive превратит автомобиль в девайс, объединив его с другими устройствами (планшетами и смартфонами) в виртуальном пространстве. Когда технология будет реализована, водитель сможет продолжить в машине слушать ту музыку, которую воспроизводил мобильный телефон дома, просматривать на экране авто онлайн-календарь или проводить видео-конференции.

Руководство Volkswagen считает, что в будущем уже будет недостаточно просто собирать хорошие автомобили, одним из главных критериев при выборе машины станет ее интеграция в цифровой мир.