Осенние проблемы с машиной, которые портят жизнь даже опытным водителям

Свои нюансы эксплуатации машины имеется в каждом сезоне. Если с летом и зимой все более или менее понятно, то осень многие автовладельцы воспринимают как что-то вроде «холодного лета». А между тем осенью машина требует не менее специфического обращения, чем в любое другое время года.
Максим Строкер

Смена сезонов, — она как гравитация, которая, как утверждал герой одного некогда популярного телесериала: «безжалостная самка собаки». Теплая летняя пора потихоньку, но неотвратимо сменяется прохладой осени. Многие из автовладельцев воспринимают ее не более, чем переходный период к зимней стуже. Однако не стоит переоценивать ни себя, ни подгодные условия, которые могут довольно пагубно отразиться на состоянии «железного коня».

Исходя даже из одного «календарного признака», автовладельцу следует проявить к осени, как минимум, не меньшее уважение, что и к зиме и взять за правило соответствующим образом следить за машиной. В противном случае авто может ответить какой-нибудь технической пакостью.

За лето на кузове почти всегда образуется изрядное количество сколов и микроцарапин от камней и песка, летящих из-под колес. Осенью, когда сырость превращается в практически круглосуточное явление, и уж тем более зимой, с ее противогололедными реагентами, микроповреждения краски кузова становятся очагами коррозии. Чтобы предотвратить ее, имеет смысл начать регулярно покрывать его автомобильным воском, — многие автомойки предлагают подобные услуги.

Осенняя влажность доставляет неприятностями и в салоне. Всевозможные декоративные подушки, шторки, «шерстяные» коврики, накидки на сиденья и прочие аксессуары из этой категории отлично впитывают влагу из воздуха.

А потом из-за этой самой влаги начинают потеть стекла или, того хуже, в машине начинает вонять плесенью. Поэтому осень — хороший повод избавиться от всей этой ерунды в салоне.

Заодно имеет смысл поменять и фильтр климатической системы авто. Он тоже склонен к отсыреванию, а осенью эта проблема только усугубляется. Рекомендуется, кстати, заменить его не просто на новый, а на продвинутый — с активированным углем в конструкции фильтрующего элемента. Его наличие — хорошая защита от вдыхания токсичных окислов азота, серы и прочих совсем не полезных веществ, вылетающих из выхлопных труб автомобилей.

Про опавшие листья, засыпающие капот и лобовое стекло, как это ни банально, тоже нельзя забывать. У многих современных авто не только привод очистителя лобового стекла, но и «пшикалки» омывателя спрятаны глубоко под кромкой капота. В машине нерадивого автовладельца там может скопиться целый ворох листвы, который забьет водосток и затруднит работу стеклоомывателя. Выковырять потом оттуда слежавшийся (а то и промерзший из-за заморозков) комок листвы будет уже совсем не просто.

Колесам осенью тоже стоит уделять серьезное внимание. Накачанные когда-то летом при 30-градусной жаре шины в условиях утреннего заморозка окажутся изрядно сдутыми. Последствия — потеря управляемости, что опасно, а также рост расхода топлива, что неприятно.

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10 октября 2018
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