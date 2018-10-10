Осенние проблемы с машиной, которые портят жизнь даже опытным водителям

Смена сезонов, — она как гравитация, которая, как утверждал герой одного некогда популярного телесериала: «безжалостная самка собаки». Теплая летняя пора потихоньку, но неотвратимо сменяется прохладой осени. Многие из автовладельцев воспринимают ее не более, чем переходный период к зимней стуже. Однако не стоит переоценивать ни себя, ни подгодные условия, которые могут довольно пагубно отразиться на состоянии «железного коня».

Исходя даже из одного «календарного признака», автовладельцу следует проявить к осени, как минимум, не меньшее уважение, что и к зиме и взять за правило соответствующим образом следить за машиной. В противном случае авто может ответить какой-нибудь технической пакостью.

За лето на кузове почти всегда образуется изрядное количество сколов и микроцарапин от камней и песка, летящих из-под колес. Осенью, когда сырость превращается в практически круглосуточное явление, и уж тем более зимой, с ее противогололедными реагентами, микроповреждения краски кузова становятся очагами коррозии. Чтобы предотвратить ее, имеет смысл начать регулярно покрывать его автомобильным воском, — многие автомойки предлагают подобные услуги.

Осенняя влажность доставляет неприятностями и в салоне. Всевозможные декоративные подушки, шторки, «шерстяные» коврики, накидки на сиденья и прочие аксессуары из этой категории отлично впитывают влагу из воздуха.