Путин окончательно запретил гаишникам снимать номера

Владимир Путин подписал распоряжение, которым внес изменения в пункт 12 указа президента РФ от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Подпункт «ж» этого документа говорит о запрете на эксплуатацию автомобилей, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством РФ, до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения.

В качестве обеспечения этого запрета применялось изъятие сотрудником ГИБДД государственных регистрационных знаков путем их демонтажа с машины.

Напомним, что подобная процедура потеряла всякий практический смысл после того, как изготовление номерных знаков было выведено из-под монополии ГИБДД. На данный момент полиция лишь присваивает госномер той или иной машине, а изготавливают его в частных уполномоченных конторах.