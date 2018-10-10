ТОП-5 самых крутых моделей «Волга» на вторичном рынке

На сегодняшний день самая дорогая «Волга» ГАЗ-21 продается в Москве за 3 200 000 рублей. Речь идет об автомобиле 1965 года выпуска с пробегом 100 000 километров. Средняя цена всех предложений этого раритета составляет 372 300 рублей, и по понятным причинам он остается самым дорогим представителем модельной линейки. В связи с этим в пятерку наиболее популярных вариантов ГАЗ-21 не вошел.

Средняя стоимость всех вместе взятых моделей «Волга», продающихся сейчас на вторичном рынке, равна 100 500 «деревянных». Что касается цвета, то, как сообщает сервис объявлений Юла-Авто, чаще всего встречаются белые, серебряные и, конечно же, черные «Волги». В ТОП-5 самых популярных расцветок также вошли серый и зеленый, а реже всего можно встретить вишневые, розовые и салатовые машины.

Самое большое количество владельцев легковых автомобилей с логотипом «ГАЗ» проживает в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.