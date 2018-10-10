ТОП-5 самых крутых моделей «Волга» на вторичном рынке

Ровно 62 года назад, в октябре 1956 года, с конвейера Горьковского автозавода сошли первые экземпляры легендарной «Волги». Культовый ГАЗ-21 выпускался в течение 14 лет, и уже давно стал настоящим раритетом. До сих пор не теряют популярности и более поздние модели, которые на вторичном рынке пользуются стабильным спросом. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые востребованные из них.
На сегодняшний день самая дорогая «Волга» ГАЗ-21 продается в Москве за 3 200 000 рублей. Речь идет об автомобиле 1965 года выпуска с пробегом 100 000 километров. Средняя цена всех предложений этого раритета составляет 372 300 рублей, и по понятным причинам он остается самым дорогим представителем модельной линейки. В связи с этим в пятерку наиболее популярных вариантов ГАЗ-21 не вошел.
Средняя стоимость всех вместе взятых моделей «Волга», продающихся сейчас на вторичном рынке, равна 100 500 «деревянных». Что касается цвета, то, как сообщает сервис объявлений Юла-Авто, чаще всего встречаются белые, серебряные и, конечно же, черные «Волги». В ТОП-5 самых популярных расцветок также вошли серый и зеленый, а реже всего можно встретить вишневые, розовые и салатовые машины.
Самое большое количество владельцев легковых автомобилей с логотипом «ГАЗ» проживает в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
ГАЗ-3110
Самый доступный вариант ГАЗ-3110 предлагается в среднем за 59 200 рублей. Именно эта модель у россиян оказалась самой востребованной — 35% предложений. В 1997 году она сменила своего предшественника — ГАЗ-31029 и выпускалась в течение восьми лет до 2005 года.
По традиции Горьковский автозавод разработал несколько модификаций 3110, среди которых были доступны семиместные универсалы. В основном на вторичном рынке представлены поздние экземпляры с моторами объемом 2,3 и 2,5 л с четырех- и пятиступенчатой коробкой передач. Их средний возраст составялет 17 лет.
Вторую позицию занимает «Волга» с индексом ГАЗ-31105, и доля предложений этой модели равна 24%. Автомобиль продержался в серии с 2003 по 2009 год, и прославился тем, что в 2006-ом его оборудовали двигателем DOHC 2.4L Daimler Chrysler мощностью 137 л. с.
Именно такие варианты чаще всего предлагаются на вторичном рынке. В качестве коробки передач в ГАЗ-31105 доступна безальтернативная пятиступенчатая механика. Средний возраст автомобилей составляет 12 лет, а их цена — 99 600 рублей.
ГАЗ-31029
Замыкает тройку самых популярных моделей седан ГАЗ-31029 с показателем 12%. Такая «Волга» сходила с конвейера в период с 1992 по 1997 год. В качестве экспериментальной модификации Горьковский автозавод выпустил на ее базе несколько экземпляров двухместного пикапа ГАЗ-2304 «Бурлак», которые так и не пошли в серию.
На вторичном рынке в основном предлагаются варианты с 2,5-литровым мотором мощностью 100 л. с., который работает с четырехступенчатой «механикой». Средний возраст машин — 22 года, а их цена составляет 63 300 рублей.
ГАЗ 3102 считается долгожителем в модельной линейке «Волга», так как он продержался на конвейере с 1981 по 2009 год — целых 28 лет. Хотя экземпляры, выпускавшиеся с 1997 года, по сути представляли собой седаны ГАЗ-3110 в старом кузове.
В настоящее время в продаже встречаются автомобили с моторами объемом 2,3 и 2,5 л, которые работают в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Преимущественно это экземпляры начала 2000 годов выпуска, средний возраст которых 16 лет, а цена — 95 100 рублей.
ГАЗ-24
Ветеран советского автопрома ГАЗ-24 выходил в серию с 1967 по 1993 год, и в течение этого периода модель пережила несколько условных обновлений, которые отразились на ее технической части, а также внешности и интерьере. Всего было выпущено 1 481 561 экземпляров ГАЗ-24, включая все модификации.
На вторичном рынке чаще других предлагаются автомобили все с тем же 2,5-литровым мотором мощностью 100 л. с. Их средний возраст составляет 32 года, а цена — 111 200 рублей.