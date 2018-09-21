На продажу выставлен лимузин проекта «Кортеж»

Президентский концепткар, который так и не стал серийным, не так давно был найден в Москве и отреставрирован. Уникальный экземпляр сохранил родной мотор — 2,4-литровый ЗМЗ-402 мощностью 100 л. с., который работает совместно с четырехступенчатой механической коробкой передач. Привод — задний. Максимальная скорость, на которую способен лимузин — 145 км/ч.

Если верить описанию машины в объявлении, размещенном на интернет-площадке «Авто.ру», салон машины восстановлен до состояния нового, так же как и кузов, прошедший процесс обработки и перекраски. Специалисты автомастерской, восстанавливая раритетную технику, немного «допилили» попавший к ним в руки автомобиль, еще больше приблизив его к атмосфере того времени: например, оснастили модель флагштоками с праздничными лентами производства СССР.

По паспорту представительская «Волга» имела только двух владельцев. Пробег минимальный — всего 10 000 км, который, как уверяют авторы объявления, не подкручен. Лот на данный момент находится в Санкт-Петербурге. Настоящий владелец оценил автомобиль в 4 млн. рублей.