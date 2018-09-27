Первый «членовоз» Aurus Senat уехал в Европу

На снимок попал аккуратно упакованный в прозрачный пластик кузов без шасси, фальшрадиаторная решетка и оптика. Причина такой странной транспортировки пока остается загадкой. В подписи к фото указано, что автомобиль будет перевозиться на грузовике.

Стоит напомнить, что российский дебют бренда и его продукции состоялся на Московском автосалоне. Для Европы готовится отдельная премьера, которая состоится на моторшоу в Женеве в следующем году.

Марка представляет Aurus Senat в кузове седан, включая лимузин. Под капотом представительского авто прячется 598-сильный мотор V8 объемом 4,4 л. Агрегат сочетается с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Разработкой проекта занимались сотрудники ФГУП «НАМИ». Самый первый автомобиль был собран специально для президентского кортежа, на котором Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации.

Aurus собирается в ближайшем будущем выпустить люксовый минивэн под названием «Арсенал» и кроссовер «Комендант», которые представят в следующем году.