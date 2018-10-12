Иномарки в России ждет сумасшедшее подорожание

Вместе с новой системой утильсбора рекомендовано переложить поддержку отечественного автопрома с федерального бюджета на плечи регионов РФ. Такое предложение внес вице-премьер Дмитрий Козак, поручив отраслевой рабочей группе рассмотреть увеличение финансирования приоритетного госпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Пока что окончательного решения по этому вопросу не принято. Сейчас идет обсуждение различных вариантов, в котором принимают участие не только рабочая группа, но и автопроизводители, и Минпромторг.

Пока что не совсем очевидно, как повлияет принятие этого решения на розничные цены иномарок. Но, вероятно, итоговая стоимость довольно сильно ударит по карману обычных автомобилистов. Кроме того, такой поворот может значительно сократить рост продаж авто иностранных брендов.

Стоит напомнить, что утилизационный сбор с 2014 года выплачивают все автопроизводители на территории страны с каждой собранной машины. Но российским предприятиям часть суммы возвращается в виде государственных субсидий. Что не мешает им, впрочем, все задирать и задирать цены на свой товар. И повышение ставки утильсбора станет очередной причиной для переписывания прайс-листов.