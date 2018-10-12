Кто будет виноват в ДТП, если врезался в автохама

«Учитель», решивший резкими торможениями «наказать» водителя другой машины, достаточно типичная картина на наших дорогах. Подобный опасный идиотизм происходит, когда не вполне адекватному водиле кажется, что кто-то из соседей по потоку мешает ему ехать или каким-то образом ущемил его автомобильные права и свободы.
Максим Строкер

Частой мишенью «учителя» бывают машины, двигающиеся строго на разрешенной скорости в левом ряду шоссе, вынуждая «летчиков», несущихся к только им известной цели, сбрасывать скорость и объезжать «тошнота» с правой стороны. Желание «полечить» ближнего возникает у некоторых граждан, когда невнимательный коллега в ходе перестроения «подрезает» их, вынуждая уворачиваться и тормозить.

Большинство автомобилистов на подобные инциденты не реагируют, разве что сотрятают воздух нецензурной лексикой. Но некоторые индивиды на этом не останавливаются и немедленно бросаются «устанавливать справедливость», а по сути мстить неумехе или «наглецу» за причиненный моральный урон — реальный или мнимый.

Основным инструментом такой мести выступает так называемое «учительство» или «тренировка» — от названия суть не меняется. В ходе нее машина «учителя» обгоняет авто супостата и резко тормозит, вынуждая последнего применить экстренное торможение, порой до полной остановки.

Для «обучаемого» подобная ситуация неприятна еще и тем, что согласно ПДД «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». То есть с формальной точки зрения, если он все-таки въедет в багажник «учителя», то будет считаться виновником ДТП со всеми вытекающими последствиями.

Характерно, что «учитель», как правило, почему-то всегда уверен, что «обучаемый» обязательно успеет затормозить и корма его машины останется в целости. При этом в расчет не берется немалая вероятность, что «ученик» — просто неопытный водитель, который не сумеет вовремя среагировать на опасные маневры «учителя» и в ходе столкновения, например, вытолкнет последнего на встречную полосу. Или сбросит в кювет.

Особенно умиляют «учителя», оттормаживающиеся таким образом перед большегрузами или автобусами. Они не соображают, что тяжелая машина может физически не успеть сбросить скорость и просто смять резко замедлившуюся легковушку.

Как бы то ни было, но опасность стать виноватым в ДТП по вине «учителя» была по-настоящему актуальна лишь до последнего времени. Сейчас, когда видеорегистратор висит чуть ли не в каждой машине, доказать свою невиновность стало проще простого. Достаточно продемонстрировать ролик с запечатленной аварией сотруднику ДПС и «учитель» немедленно превращается из пострадавшего в виновника, нарушившего пункт 2.7 ПДД, запрещающий так называемое «опасное вождение».

Резкое перестроение перед капотом жертвы и последующее беспричинное внезапное торможение именно так и квалифицируется.

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12 октября 2018
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