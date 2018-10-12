Кто будет виноват в ДТП, если врезался в автохама

Частой мишенью «учителя» бывают машины, двигающиеся строго на разрешенной скорости в левом ряду шоссе, вынуждая «летчиков», несущихся к только им известной цели, сбрасывать скорость и объезжать «тошнота» с правой стороны. Желание «полечить» ближнего возникает у некоторых граждан, когда невнимательный коллега в ходе перестроения «подрезает» их, вынуждая уворачиваться и тормозить.

Большинство автомобилистов на подобные инциденты не реагируют, разве что сотрятают воздух нецензурной лексикой. Но некоторые индивиды на этом не останавливаются и немедленно бросаются «устанавливать справедливость», а по сути мстить неумехе или «наглецу» за причиненный моральный урон — реальный или мнимый.

Основным инструментом такой мести выступает так называемое «учительство» или «тренировка» — от названия суть не меняется. В ходе нее машина «учителя» обгоняет авто супостата и резко тормозит, вынуждая последнего применить экстренное торможение, порой до полной остановки.

Для «обучаемого» подобная ситуация неприятна еще и тем, что согласно ПДД «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». То есть с формальной точки зрения, если он все-таки въедет в багажник «учителя», то будет считаться виновником ДТП со всеми вытекающими последствиями.