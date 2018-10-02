После Нового Года бензин в России будет стоить 1$/литр

Малоизвестная широкой публике компания ООО «Технологический процессинг и сервис» подготовила исследование, в котором предсказала цену в 60 рублей за литр 92-го бензина на АЗС уже в начале 2019-го. А к концу будущего года стоимость этого вида топлива должна, по мнению авторов прогноза, достигнуть уровня 90 рублей за литр. Это более чем в два раза выше чем сейчас.

Будущее топливного рынка России аналитикам видится таким из-за роста стоимости нефти и продуктов ее переработки на мировых рынках, а также последствий «налогового маневра» российского правительства в отношении нефтяных компаний.

Напомним, что почти 8-процентное увеличение розничных цен на топливо в России в начале текущего года изрядно напрягло как автовладельцев, так и правительство. А 60 рублей к Новому Году соответствует 30-процентному росту цен на бензин.