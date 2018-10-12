Почему продукция АВТОВАЗ изменится в качестве

Г-н Эжер родился в 1967 году во Франции. До того как попасть на АВТОВАЗ, в компании Renault он работал заместителем директора по производству в на московском заводе «Автофрамос» и занимал должность директора по производству на предприятии в марокканской Касабланке.

Кроме этого, француз состоял на службе в качестве директора линии производства автомобилей платформы В0 в Тольятти. С 2016 года Ксавье Эжер был заместителем вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей АВТОВАЗа.

- Большой опыт г-на Эжера, полученный за долгие годы работы на руководящих должностях в Группе Renault, и превосходное знание производственных процессов АВТОВАЗа позволят ему продолжить работу по дальнейшему улучшению качества автомобилей и удовлетворенности наших покупателей, — рассказал Ив Каракатзанис, президент Президент ПАО «АВТОВАЗ».

А Дмитрию Михайлову он выразил благодарность и пожелал успехов в его родном «Ниссане».