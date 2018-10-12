Почему продукция АВТОВАЗ изменится в качестве

Фото: АВТОВАЗ
В компании АВТОВАЗ место вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей теперь занимает Ксавье Эжер, который на протяжении 25-и лет был верен бренду Renault. А Дмитрий Михайлов вновь возвращается в Nissan на прежнюю должность, где до 2017 года руководил «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», заводом в Санкт-Петербурге.
Светлана Ермолаева

Г-н Эжер родился в 1967 году во Франции. До того как попасть на АВТОВАЗ, в компании Renault он работал заместителем директора по производству в на московском заводе «Автофрамос» и занимал должность директора по производству на предприятии в марокканской Касабланке.

Кроме этого, француз состоял на службе в качестве директора линии производства автомобилей платформы В0 в Тольятти. С 2016 года Ксавье Эжер был заместителем вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей АВТОВАЗа.

- Большой опыт г-на Эжера, полученный за долгие годы работы на руководящих должностях в Группе Renault, и превосходное знание производственных процессов АВТОВАЗа позволят ему продолжить работу по дальнейшему улучшению качества автомобилей и удовлетворенности наших покупателей, — рассказал Ив Каракатзанис, президент Президент ПАО «АВТОВАЗ».

А Дмитрию Михайлову он выразил благодарность и пожелал успехов в его родном «Ниссане».

АВТОВАЗ, Тольятти, производители, производство, автозаводы
13 октября 2018
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