АВТОВАЗ начал производство LADA XRAY Cross

Инженеры нарастили дорожный просвет «пятидверки» со 195 мм до 215 мм, оснастив подвеску удлиненными пружинами. Кроме этого, авто комплектуется «резиной» для внедорожных условий. Особенностью «внедорожной» модификации XRAY стала возможность выбирать режимы движения: стандартный, по снегу, песку и грязи, с отключенной динамической системой стабилизации, а также в режиме Sport.

Кроме того, LADA XRAY Cross получил усовершенствованный гидроусилитель руля, а число оборотов «баранки» уменьшилось с 3,3 до 2,9. Все это сделало управление автомобилем более чувствительным.

С модернизированными передними креслами с усиленной боковой поддержкой, с регулировкой руля по вылету и его подогревом хетч должен стать комфортнее. При этом, по уверениям производителя, лакокрасочное покрытие было проверено на сопротивляемость механическим повреждениям, «выгорание» цвета, а также на воздействие бензина.

Напомним, что премьера LADA XRAY Cross прошла на мотор-шоу в Москве в конце лета. Ценники на новинку пока неизвестны.