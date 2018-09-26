За что глава Mercedes-Benz лишился работы

Фото: Daimler
Без преувеличения один из самых эффективных топ-менеджеров в мировом автопроме покидает свой пост — Дитер Цетше дорабатывает последний год в должности председателя правления концерна Daimler и директора Mercedes-Benz. Скептики обвиняют его в том, что бренд продался китайцам.
Мирон Горин

Слухи о скором выходе Цетше на пенсию ходят уже давно. Ведь именно он завел в состав акционеров китайского олигарха Ли Шуфу, являющегося владельцем Geely и Volvo, а теперь еще и обладателем 10% акций немецкого концерна. Понравилось это, разумеется, далеко не всем.

Однако конкурентам и прочим завистникам рановато потирать ручки — босс «Мерседеса» вступит в наблюдательный совет Daimler AG. А на его место придет бывший руководитель подразделения Mercedes-AMG Ола Каллениус.

Напомним, что Цетше инициировал сотрудничество с Renault-Nissan, вывел модели AMG в отдельную линейку, сильно повысил прибыль и имидж компании — не в последнюю очередь благодаря победам в Королевских гонках, созданию новейших технологий и открытию целого направления, посвященного «зеленым» автомобилям.

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26 сентября 2018
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