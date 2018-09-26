За что глава Mercedes-Benz лишился работы

Слухи о скором выходе Цетше на пенсию ходят уже давно. Ведь именно он завел в состав акционеров китайского олигарха Ли Шуфу, являющегося владельцем Geely и Volvo, а теперь еще и обладателем 10% акций немецкого концерна. Понравилось это, разумеется, далеко не всем.

Однако конкурентам и прочим завистникам рановато потирать ручки — босс «Мерседеса» вступит в наблюдательный совет Daimler AG. А на его место придет бывший руководитель подразделения Mercedes-AMG Ола Каллениус.

Напомним, что Цетше инициировал сотрудничество с Renault-Nissan, вывел модели AMG в отдельную линейку, сильно повысил прибыль и имидж компании — не в последнюю очередь благодаря победам в Королевских гонках, созданию новейших технологий и открытию целого направления, посвященного «зеленым» автомобилям.