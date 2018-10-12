Российский авторынок начинает терять позиции

Вторая строчка досталась Германии: немцы за указанный период продали 200 134 машины, при этом потеряв 30,5% от прошлогоднего объема. Третье место заняла Франция, где за первый осенний месяц новые легковушки приобрели 148 752 покупателя (-12,8%), сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

Честно говоря, европейцы не учитывали российские автопродажи в своих исследованиях. Но если взглянуть на голые цифры, то Россия вполне могла бы занять четвертую позицию в этом чате. У нас в сентябре было реализовано приблизительно 148 000 авто без учета легкого коммерческого транспорта. Притом в августе российские продажи попадали на третье место в хит-параде европейских государств.

На пятой позиции прописалась бы Италия (124 976 единиц, −25,4%), а шестой пункт получил бы испанский рынок (69 129 экземпляров, −17%).

Стоит отметить, что в Европе сейчас наблюдается резкое падение продаж. Возможно, это связано с тем, что с первого сентября были введены новые правила тестирования легковых авто WLTP, которе помогают узнать реальный расход топлива и содержания вредных веществ в выхлопе.