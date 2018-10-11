Ford «взвинтил» ценники на пять моделей в России

Удорожание коснулось кроссоверов EcoSport и Kuga, компактной Fiesta и Focus во всех модификациях, а также Mondeo.

Меньше всех от прежнего ценника отличается стоимость «малютки»: Fiesta как в кузове седан, так и хетчбэк стала дороже на 9000 рублей. Отныне покупка этого авто встанет минимум в 839 000 «деревянных».

К ценам на Ford Focus во всех вариантах производитель добавил 12 000 «целковых». Теперь забрать его от официального дилера можно за 841 000.

За «четырехдверку» Mondeo придется выложить дополнительные 17 000: седан покинет салон за 1 442 000 рублей.

По какой-то причине дорестайлинговый EcoSport стал дороже на 20 000 «деревянных» (от 983 000 рублей), а прайс на обновленную модель прирастил только 12 «штук» (от 995 000 «целковых»). Видимо, бренд стремиться сравнять авто в цене.

Больше остальных пострадали те, кто запланировал покупку Ford Kuga. Покупатели теперь занесут на 20 000 больше. Стоимость кроссовера стартует от 1 476 000 кровно заработанных.

Ценовая политика не затронула только Ford Explorer, как и прежде его прайс начинается от 2 719 000 рублей.