В России производство легковых машин выросло почти на 16%

С начала года с конвейеров наших предприятий сошло 109 000 грузовых машин, подняв свое производство всего лишь на один процент относительно 2017 года. Сборка автобусов прибавила в объеме 2,5%, у нас построили 19 000 единиц этого транспорта.

За неполный год на территории России сварили 185 000 кузовов для автомобилей (+26,9%) и изготовили 261 000 двигателей внутреннего сгорания для транспорта (20,4%), согласно данным Федеральной службы государственной статистики «Росстат».

Стоит отметить, что в сентябре стартовало производство обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» на Ульяновском автозаводе. Кроме того, на калужских мощностях начали собирать Mitsubishi Outlander свежего модельного года, а месяц назад в Калининграде на «Автоторе» — новый Hyundai Santa Fe. АВТОВАЗу пришлось ввести дополнительные смены для удовлетворения спроса на обновленную LADA Granta.