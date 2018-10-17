В России собрали 700 000 автомобилей Ford Focus

В списке оснащения этого Ford Focus можно найти двухзонным климат-контроль, информационно-развлекательную систему с восьмидюймовым монитором, светодиодную подсветку салона, датчики дождя и света и уже актуальный по осени обогрев «лобовухи», форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса.

Стоит отметить, что в моторную гамму представленного в России «Фокуса» входит 1,6-литровый «атмосферник» в трех вариантах: мощностью 85, 105 и 125 л. с. Моторы агрегатированы с пятиступенчатой «механикой» или шестискоростной автоматической коробкой передач. Так же Ford Focus оснащают турбодвигателем EcoBoost объемом 1,5 л с отдачей 150 «лошадей», работающим в паре с «автоматом».

Машина выпускается в трех вариантах кузова: хетчбэк, седан и универсал. Стоимость авто стартует от 901 000 рублей.

Напомним, что российский завод Ford под Санкт-Петербургом был запущен в 2002 году. И первым автомобилем, сошедшем с конвейера, стал как раз Focus.