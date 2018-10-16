Проект «Кортеж» переименовали в «Адаптацию» и учат летать

Гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин сообщил представителям СМИ, что его институт получил от Минпромторга заказ на проведение работ под шифром «Адаптация», в ходе которых двигатель, установленный под капотом Аurus, должен быть приспособлен для применения в авиации. Опытно-конструкторские работы по этому проекту, по словам руководителя, начнутся через полтора-два года.

—Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель, — пояснил Гордин.

Напомним, что на Московском международном автосалоне, прошедшем осенью 2018 года, был представлен публике седан Аurus, разработанный в рамках проекта «Кортеж». Под его капотом установлен бензиновый V8 с турбонаддувом объемом 4,4 литра и мощностью 598 л. с.. В перспективе машину будут оснащать бензиновым V12, технические характеристики которого пока официально не объявлены.

Что же касается волшебного превращения автомобильного движка в авиационный, то если с технической точки зрения это теоретически возможно, то с коммерческой — совершенно неоправдано. Ведь совершенно непонятно, зачем и кому он нужен. Но как повод в очередной раз «попилить» госбюджет идея выглядит весьма перспективно…