Ford придумал, как избавить дороги от светофоров

Специалисты Ford обещают будущее без светофоров и ожидания зеленого света на пересечениях дорог. На новую разработку американцев натолкнуло наблюдение за человеческим потоком на пешеходном переходе: люди не останавливаются, чтобы кого-то подождать. Они просто замедляют или ускоряют шаг и не сталкиваются друг с другом.

Новая технология Intersection Priority Management (Управление приоритетами на перекрестках) увеличит среднюю скорость автомобилей на городских улицах, и даже повысит безопасность вождения.

Первые испытания уже прошли в Великобритании на дорогах города Милтон-Кейнс. Участвующие в тестировании автомобили беспрерывно получали данные о другом транспорте, его местоположении, направлении и скорости. На перекрестках компьютер предлагал оптимальную скорость на текущий момент и авто спокойно проезжали их без остановок, не задевая друг друга.

И немного статистики: в год водитель проводит в общей сложности около трех дней в ожидании зеленого сигнала светофора. Кроме того, 60% аварий в городе происходит именного на перекрестках.