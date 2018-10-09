Свежие подробности о cпорт-купе Infiniti Project Black S

Infiniti Q60 Project Black S, как уже писал портал «АвтоВзгляд», получил гибридную силовую установку с 405-сильным V6 твин-турбо, совмещенным с тремя блоками, один из которых использует энергию рекуперации от торможения и два — преобразуют тепловую энергию выхлопных газов. Суммарная отдача агрегата достигает бешеные 571 л. с.

Концептуальное спорткупе создавалось в сотрудничестве с инженерами формульной команды Renault Sport Formula One Team. Производитель назвал этот автомобиль «полигоном гоночных и электрических технологий». В недалеком будущем Project Black S получит серийное воплощение для гражданских дорог. Кроме того, примененные в авто технологии будут использоваться для строительства моделей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Стоит отметить, что разработка и строительство прототипа заняло достаточно мало времени: специалистам на это понадобилось всего 18 месяцев. За подготовку шасси отвечал техцентр в Энстоуне (Великобритания), а французы из Renault Sport Racing в Вири-Шатильоне доработали мотор. Инженеры из Лондона усовершенствовали аэродинамику и выбрали материалы для конструкции.