Skoda выпускает новые кроссоверы, ставя очередные рекорды

Пять лет подряд Skoda производит больше миллиона автомобилей ежегодно. Компании удается выпускать такие объемы продукции благодаря двум самым популярным моделям: Fabia и Octavia. Первая не так давно получила обновление и занимает второе место в рейтинге бренда. В России, правда, «Фабия» с 2014 года не продается. Компактный хетчбэк на калужском конвейере сменила Skoda Rapid.

А Skoda Octavia — лидер чешского производителя по сбыту — у нас продается, хотя недавно и лишился версий RS и Scout. Автомобиль даже попал на двадцатое место рейтинга популярности. С января по сентябрь на территории России реализовали 17 725 экземпляров, что на 1160 больше, чем в прошлом году.

Не последнюю роль в поставленном рекорде сыграли кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq. Стоит отметить, что в Китае, на одном из самых важных рынков для марки, недавно появился еще один совершенно новый SUV — Skoda Kamiq. Кроме того, в Поднебесную приедет Kodiaq GT в купеобразном кузове. Вот она — кроссоверомания!