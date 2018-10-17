Skoda показала новый Kodiaq GT

Судя по эскизам, Skoda Kodiaq GT сохранит габаритные размеры своего классического собрата. Но другой угол наклона крыши в задней части кузова значительно сократит внутреннее пространство и в угоду модному внешнему виду «паркетник» может потерять третий ряд сидений.

Первое кросс-купе в истории марки было разработано исключительно для китайского рынка: его ждет роль флагмана продуктовой линейки в Поднебесной. Так что остальным предвкушать появление новинки пока не стоит.