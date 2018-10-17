Skoda показала новый Kodiaq GT

Компания Skoda, готовясь к запуску в производство Kodiaq GT, показала кроссовер в купеобразном кузове. Правда, пока поклонникам марки придется довольствоваться только цветными картинками, хотя и они дают довольно четкое представление о внешности автомобиля. О технических характеристиках производитель пока умалчивает.
Судя по эскизам, Skoda Kodiaq GT сохранит габаритные размеры своего классического собрата. Но другой угол наклона крыши в задней части кузова значительно сократит внутреннее пространство и в угоду модному внешнему виду «паркетник» может потерять третий ряд сидений.
Первое кросс-купе в истории марки было разработано исключительно для китайского рынка: его ждет роль флагмана продуктовой линейки в Поднебесной. Так что остальным предвкушать появление новинки пока не стоит.
Для Skoda Китай — самый значимый рынок. Там сегмент кроссоверов, как, впрочем, и в других странах, растет динамичнее всех остальных. В Поднебесной бренд представит линейку «паркетников» сразу четырьмя моделями: Kamiq, Karoq, Kodiaq и Kodiaq GT.
В России из SUV марка предлагает только Skoda Kodiaq, зато в пяти модификациях: стандартной, Scout с улучшенными внедорожными характеристиками, Sportline со спортивным характером, топовый Laurin&Klement и авто в варианте Hockey Edition. Автомобиль в базе у нас можно взять за 1 389 000 рублей.