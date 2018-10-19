Что означают красные деления на спидометре автомобиля

Вы когда-нибудь замечали, что на спидометрах некоторых машин деления, соответствующие скоростям 30 и 50 км/ч — красные, а не белые, в отличие от всех остальных? Как оказалось, это загадочное решение не дает покоя многим пытливым водителям. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, в чем заключается тайный смысл обособления двух отметок.
Передвигаясь день ото дня на собственной машине, волей-неволей начинаешь присматриваться к деталям ее экстерьера и интерьера. К зазорам кузовных элементов, прострочке кресел, ручкам дверей, неведомым клавишам и, конечно, приборной панели. Хотя, казалось бы, что нового можно разглядеть на традиционном дисплее?
Некоторые водители, предпочитающее экрану смартфона окружающий мир, обращают свое внимание на необычные красные деления спидометра — отметки 30 и 50 км/ч (реже бывает и 120 км/ч). И их, любознательных, мучает вопрос, почему же вся шкала расчерчена белыми линиями, в то время как эти два «уровня» — контрастными алыми. Действительно, почему?
Некоторые завсегдатаи автомобильных форумов предполагают, что таким образом автопроизводители подсказывают водителям, когда следует переключать скорость на машинах с ручной коробкой передач. Но ведь красные деления встречаются и в авто с «автоматом»? К тому же, логичнее было бы нанести «рекомендации» на соседнее табло — тахометр… Что-то в их версии не сходится.
На самом деле красные деления украшают спидометры тех моделей, что ориентированы на европейского покупателя — вне зависимости от комплектации и модификации. Эти риски призваны напоминать жителям западных стран о максимальной скорости движения, установленной местными ПДД. В населенных пунктах по большей части нельзя «закладывать» стрелку за 50 км/ч, а в особо аварийных местах — за 30 км/ч.
Хотя справедливости ради стоит отметить, что европейцы, в отличие от россиян, в подобных напоминалках не нуждаются. И космические штрафы (к примеру, в Германии можно лишиться 15 евро за превышение скорости до 10 км/ч) тут не причем — все дело в культуре вождения, воспитании и взаимоуважении, которых нам так остро не хватает.