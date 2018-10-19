Что означают красные деления на спидометре автомобиля

Некоторые завсегдатаи автомобильных форумов предполагают, что таким образом автопроизводители подсказывают водителям, когда следует переключать скорость на машинах с ручной коробкой передач. Но ведь красные деления встречаются и в авто с «автоматом»? К тому же, логичнее было бы нанести «рекомендации» на соседнее табло — тахометр… Что-то в их версии не сходится.

На самом деле красные деления украшают спидометры тех моделей, что ориентированы на европейского покупателя — вне зависимости от комплектации и модификации. Эти риски призваны напоминать жителям западных стран о максимальной скорости движения, установленной местными ПДД. В населенных пунктах по большей части нельзя «закладывать» стрелку за 50 км/ч, а в особо аварийных местах — за 30 км/ч.

Хотя справедливости ради стоит отметить, что европейцы, в отличие от россиян, в подобных напоминалках не нуждаются. И космические штрафы (к примеру, в Германии можно лишиться 15 евро за превышение скорости до 10 км/ч) тут не причем — все дело в культуре вождения, воспитании и взаимоуважении, которых нам так остро не хватает.