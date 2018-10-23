Как самому изготовить качественную «незамерзайку» для машины

Вряд ли кто будет спорить с тем утверждением, что с наступлением холодов в нашей стране заметно возрастает спрос на автомобильные стеклоомывающие жидкости. Это обусловлено рядом факторов, в числе которых и непростые климатические условия (в ряде регионов, например, морозы иногда стоят до семи месяцев), и плохая экология, и грязь на дорогах, которая зимой дополняется массой химических реагентов, которыми обильно поливают как автотрассы, так и улицы городов. Вся эта грязевая смесь, активно «взбиваемая» колесами машин, оседает на стеклах автомобилей, затрудняя обзор. Так что без незамерзайки зимой не обойтись. Любопытно, что в этот период при большом изобилии стеклоомывающих составов в продаже представлено не так много позиций, различающихся температурой замерзания. В основном это жидкости, рассчитанные на температуру замерзания −20, −25 и реже на −30 градусов С. Однако такие морозы чаще характерны для Сибири, Урала, Заполярья, а в остальных регионах они хотя и случаются, но не так часто. Получается, что при температурах выше −15 С «незамерзайка» тратится неэкономно.
Учитывая это обстоятельство, ряд известных производителей автохимии наладил выпуск концентратов для самостоятельного изготовления зимней стеклоомывающей жидкости. Наглядный пример — оригинальный состав Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat −70С, созданный немецкой компанией Liqui Moly. Продукт, который который поступает и на наш рынок, представляет собой ароматизированную жидкую смесь на основе изопропилового спирта и пропиленгликоля, расфасованную в однолитровые пластиковые емкости. Такого количества хватает для приготовления нескольких вариантов «стеклоомывайки».
Так, например, если вы разбавите концентрат тремя литрами воды, получите «незамерзайку», выдерживающую до −10 С мороза, добавите два литра воды — будет «незамерзайка» с температурой до −15 С, а в пропорции 1:1 выйдет смесь, сохраняющая текучесть до температуры −25 С. Если же «по максимуму», то с концентратом можно сделать жидкость вплоть до −33 С мороза. Таким образом водители, ориентируясь на меняющиеся погодные условия своего региона, могут самостоятельно готовить для себя незамерзающую «стеклоомывайку» с нужным «градусом». Самое главное — не применять продукт в его концентрированном виде — он обязательно должен быть разбавлен водой согласно «температурным» рекомендациям, указанным на этикетке. Ориентировочная цена одного литра немецкого концентрата вполне приемлемая — примерно 240 ₽
Отметим, что концентрированный состав продается в виде продукта, расфасованного в удобные прозрачные флаконы. В числе достоинств препарата — высокие моющие свойства и специальные отдушки, придающие жидкости приятный легкий аромат дыни.
Уникальная химическая формула, используемая при производстве Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat −70С, позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов. Жидкость безвредна для лакокрасочного покрытия, для резиновых деталей автомобиля и, как особо подчеркивают производители, для фар, выполненных на основе поликарбонатного стекла.