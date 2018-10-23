Как самому изготовить качественную «незамерзайку» для машины

Учитывая это обстоятельство, ряд известных производителей автохимии наладил выпуск концентратов для самостоятельного изготовления зимней стеклоомывающей жидкости. Наглядный пример — оригинальный состав Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat −70С, созданный немецкой компанией Liqui Moly. Продукт, который который поступает и на наш рынок, представляет собой ароматизированную жидкую смесь на основе изопропилового спирта и пропиленгликоля, расфасованную в однолитровые пластиковые емкости. Такого количества хватает для приготовления нескольких вариантов «стеклоомывайки».

Так, например, если вы разбавите концентрат тремя литрами воды, получите «незамерзайку», выдерживающую до −10 С мороза, добавите два литра воды — будет «незамерзайка» с температурой до −15 С, а в пропорции 1:1 выйдет смесь, сохраняющая текучесть до температуры −25 С. Если же «по максимуму», то с концентратом можно сделать жидкость вплоть до −33 С мороза. Таким образом водители, ориентируясь на меняющиеся погодные условия своего региона, могут самостоятельно готовить для себя незамерзающую «стеклоомывайку» с нужным «градусом». Самое главное — не применять продукт в его концентрированном виде — он обязательно должен быть разбавлен водой согласно «температурным» рекомендациям, указанным на этикетке. Ориентировочная цена одного литра немецкого концентрата вполне приемлемая — примерно 240 ₽