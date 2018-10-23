Как самому изготовить качественную «незамерзайку» для машины

Фото avtovzglyad.ru
Сегодня основная масса автомобильных незамерзающих «стеклоомываек» представлена готовыми к применению продуктами. Впрочем, морозостойкую жидкость для чистки стекол можно сделать и самостоятельно, причем весьма быстро и эффективно.
Ефим Розкин

Вряд ли кто будет спорить с тем утверждением, что с наступлением холодов в нашей стране заметно возрастает спрос на автомобильные стеклоомывающие жидкости. Это обусловлено рядом факторов, в числе которых и непростые климатические условия (в ряде регионов, например, морозы иногда стоят до семи месяцев), и плохая экология, и грязь на дорогах, которая зимой дополняется массой химических реагентов, которыми обильно поливают как автотрассы, так и улицы городов. Вся эта грязевая смесь, активно «взбиваемая» колесами машин, оседает на стеклах автомобилей, затрудняя обзор. Так что без незамерзайки зимой не обойтись. Любопытно, что в этот период при большом изобилии стеклоомывающих составов в продаже представлено не так много позиций, различающихся температурой замерзания. В основном это жидкости, рассчитанные на температуру замерзания −20, −25 и реже на −30 градусов С. Однако такие морозы чаще характерны для Сибири, Урала, Заполярья, а в остальных регионах они хотя и случаются, но не так часто. Получается, что при температурах выше −15 С «незамерзайка» тратится неэкономно.

Фото avtovzglyad.ru

Учитывая это обстоятельство, ряд известных производителей автохимии наладил выпуск концентратов для самостоятельного изготовления зимней стеклоомывающей жидкости. Наглядный пример — оригинальный состав Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat −70С, созданный немецкой компанией Liqui Moly. Продукт, который который поступает и на наш рынок, представляет собой ароматизированную жидкую смесь на основе изопропилового спирта и пропиленгликоля, расфасованную в однолитровые пластиковые емкости. Такого количества хватает для приготовления нескольких вариантов «стеклоомывайки».

Так, например, если вы разбавите концентрат тремя литрами воды, получите «незамерзайку», выдерживающую до −10 С мороза, добавите два литра воды — будет «незамерзайка» с температурой до −15 С, а в пропорции 1:1 выйдет смесь, сохраняющая текучесть до температуры −25 С. Если же «по максимуму», то с концентратом можно сделать жидкость вплоть до −33 С мороза. Таким образом водители, ориентируясь на меняющиеся погодные условия своего региона, могут самостоятельно готовить для себя незамерзающую «стеклоомывайку» с нужным «градусом». Самое главное — не применять продукт в его концентрированном виде — он обязательно должен быть разбавлен водой согласно «температурным» рекомендациям, указанным на этикетке. Ориентировочная цена одного литра немецкого концентрата вполне приемлемая — примерно 240 ₽

Фото avtovzglyad.ru

Отметим, что концентрированный состав продается в виде продукта, расфасованного в удобные прозрачные флаконы. В числе достоинств препарата — высокие моющие свойства и специальные отдушки, придающие жидкости приятный легкий аромат дыни.

Уникальная химическая формула, используемая при производстве Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat −70С, позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов. Жидкость безвредна для лакокрасочного покрытия, для резиновых деталей автомобиля и, как особо подчеркивают производители, для фар, выполненных на основе поликарбонатного стекла.

безопасность дорожного движения, автохимия
23 октября 2018
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