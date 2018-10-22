Стартовали продажи удлиненного Mercedes-Benz GLC L

Инженеры из Штутгарта нарастили длину колесной базы Mercedes-Benz GLC L до 2973 мм. В длину автомобиль доходит до 4765 мм (+109 мм), а в ширину — до 1898 мм (+8 мм). Кроме того, кроссовер вырос до 1648 мм (+9 мм).

Внешне Mercedes-Benz GLC L практически не отличается от стандартного: понять, что перед вами автомобиль в удлиненном варианте можно лишь по букве L на двери багажника. Немного шире стали задние двери, и прибавилось пространства для пассажиров второго ряда. Моторную линейку представляют три двухлитровых мотора мощностью 184, 211 и 245 л. с. (два бензиновых и дизель соответственно), агрегатированные с девятиступенчатым «автоматом», сообщает издание Motor1.

Производство модели будет налажено на совместном предприятии с BAIC Group (Beijing Automotive Industry Holding Co.) Beijing-Benz Motor Company. Премьера новинки состоится на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре.

В России Mercedes-Benz GLC оснащается двухлитровым бензиновым двигателем объемом 2 л в двух вариантах форсировки — 211 и 245 л. с., трехлитровым мотором мощностью 367 «лошадей» и четырехлитровым движком на бензине, развивающим 476 и 510 сил — на выбор. Кроме того, под капотом можно найти дизель мощностью 170, либо 204 «лошадки».