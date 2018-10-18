ГИБДД хочет снизить число аварий с автобусами с помощью простых граждан

Фото: Московский Комсомолец
Первая половина октября ознаменовалась в России серией крупных «автобусно-маршруточных» аварий, в которых 13 человек простились с жизнью, а еще по меньше мере 50 — получили травмы. В ГИБДД — ведомстве, ответственном за безопасность на дорогах — предпочли отмолчаться. Однако публикация портала «АвтоВзгляд», подчеркнувшая полицейское равнодушие к проблеме, сдвинула дело с мертвой точки. Прижатые журналистами гаишники, пусть и с заметным опозданием, но выступили-таки с официальным заявлением.
Виктория Базылева

Проблема «автобусных» аварий остро стоит перед российскими властями уже несколько лет. Причины, по которым пассажирский транспорт так часто мелькает в гаишных сводках, лежат на поверхности: порядком изношенный автопарк, да крепкий костяк неквалифицированных кадров, состоящий преимущественно из приезжих. Перевозчики стремятся к экономии, и в ГИБДД об этом знают. Но почему-то все равно не уделяют профилактике подобной аварийности должного внимания — у ведомства, похоже, иные приоритеты.

В очередной раз это подтвердилось, повторимся, после череды смертельных ДТП, произошедших в начале месяца. Общество, обеспокоенное вопросом безопасности куда больше, чем гаишники — а ведь это, на секундочку, их работа — с нетерпением ожидало комментариев, но никаких выступлений, на удивление, не последовало.

Портал «АвтоВзгляд» не смог оставить столь равнодушный подход правоохранителей без внимания. И это дало свои плоды — отслеживающая наши публикации ГИБДД (что, признаться, приятно) спохватилась и разразилась программным заявлением, так и пышущим желанием «искоренить» и «ужесточить».

«Руководством Госавтоинспекции МВД России принято решение о проведении масштабных профилактических мероприятий для устранения правонарушений владельцами и водителями автобусов», — говорится в сообщении. Инспекторы проверят легальность деятельности перевозчиков, условия технического и медицинского осмотров, а также соблюдение шоферами времени труда и отдыха.

Помимо того, планируется скрытый контроль на предмет исполнения «автобусниками» ПДД и даже корректировка скоростного режима. Что ж, дело в любом случае хорошее. Вот только подобных профмероприятий было проведено уже немало, а страшных «автобусные» аварий меньше не становится…

Любопытно при этом, что в заявлении ГИБДД нет ни слова про грядущее изменение процедуры сдачи экзаменов на «права». Напомним, коррупционный проект ведомства, упрощающий это испытание и напрочь лишенный здравого смысла, сейчас активно продвигается. Гаишники энергично «толкают» идею перекроить существующие регламенты, а ведь это неизбежно приведет к скачку аварийности, поскольку на дороги выйдут неподготовленные водители легковушек, грузовиков и автобусов. И отказываться от своего плана даже в свете последних событий в ведомстве не собираются.

Да и зачем, если коррупционноемкая полицейская реформа сулит немалые дивиденды и в смысле пополненния и собственного кармана, и государственного — когда неопытных, но тем не менее выпущенных на дороги, рулевых будут «обилечивать» за многочисленные нарушения ПДД. Кстати сказать, о поимке нарушителей.

В обращении, фактически выдавленном журналистами из гаишников, последние взывают к сердцам неравнодушных россиян: мол, помогите нам бороться с водителями-дилетантами, зарабатывающими на хлеб междугородными рейсами. А то ведь сами, утратив в веренице сокращений ценные кадры, уже не справляемся.

Так, ГИБДД рекомендует гражданам каждый раз проводить визуальный осмотр технического состояния автобусов и приставать к рулевым, требуя договор фрахтования (аренды транспорта), а заодно и устный отчет о том, где находятся их сменщики, и вообще, существуют ли они. Можете себе представить, как еле-еле понимающий по-русски выходец из страны ближнего зарубежья будет объясняться со своими взыскательными пассажирами! Забавно. И бестолково.

Как бы там ни было, а гаишники все же зашевелились, и это не может не радовать. Остается лишь надеяться, что грядущие проверки, включающие в себя целый комплекс мероприятий, дадут хоть мало-мальский результат, а не как обычно.

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18 октября 2018
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