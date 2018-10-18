ГИБДД хочет снизить число аварий с автобусами с помощью простых граждан

Проблема «автобусных» аварий остро стоит перед российскими властями уже несколько лет. Причины, по которым пассажирский транспорт так часто мелькает в гаишных сводках, лежат на поверхности: порядком изношенный автопарк, да крепкий костяк неквалифицированных кадров, состоящий преимущественно из приезжих. Перевозчики стремятся к экономии, и в ГИБДД об этом знают. Но почему-то все равно не уделяют профилактике подобной аварийности должного внимания — у ведомства, похоже, иные приоритеты.

В очередной раз это подтвердилось, повторимся, после череды смертельных ДТП, произошедших в начале месяца. Общество, обеспокоенное вопросом безопасности куда больше, чем гаишники — а ведь это, на секундочку, их работа — с нетерпением ожидало комментариев, но никаких выступлений, на удивление, не последовало.

Портал «АвтоВзгляд» не смог оставить столь равнодушный подход правоохранителей без внимания. И это дало свои плоды — отслеживающая наши публикации ГИБДД (что, признаться, приятно) спохватилась и разразилась программным заявлением, так и пышущим желанием «искоренить» и «ужесточить».