Главная дорога: кто должен уступить при разъезде во дворе

«Упершиеся» капот к капоту машины в узеньком дворовом проезде и их водители с помощью криков и мата выясняющих, кому из них придется в итоге уступать проезд — достаточно типичная картина для каждого городского жителя. Особенно часто подобные микродрамы разворачиваются либо в совсем старых микрорайонах, либо в антураже новеньких многоквартирных небоскребов, «натыканных» проектировщиками вплотную друг к другу.

И там, и там о нуждах автомобилистов при строительстве никто не думал, а теперь последние вынуждены мучиться сами и мучить друг друга, протискиваясь по щелеподобным проездикам между домами. Скажем сразу, что с точки зрения ПДД, такие места — довольно гиблое место. Поскольку придомовые проезды дорогами не являются. Все это — «прилегающая территория». А правила встречного разъезда, излагаемые в разделе 11 ПДД, распространяются лишь на дороги.

То есть, если едешь по двору вдоль ряда припаркованных справа от тебя машин и впереди навстречу тебе появляется другое авто, извлечь из Правил рецепт для выхода из подобной ситуации не получится. Тут закрепленный в них принцип «на чьей стороне помеха, тот и уступает» никакой силы не имеет. Получается, что решение отдается на откуп самим водителям — кому сдавать назад, а кому нет. Чаще всего, здравый смысл торжествует и автовладельцы быстро соображают: кому меньше или проще сдавать назад — тот и освобождает проезд, включая заднюю передачу.