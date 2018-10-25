Объявлена дата премьеры BMW 8-й серии в кузове кабриолет

Североамериканские дилеры BMW приступят к приему заявок на 8-ю серию в кузове купе в декабре. Заказать же кабриолет, по данным зарубежных СМИ, можно будет ближе к весне. Разумеется, даже предварительных цен на новинку баварцы пока не объявляют — слишком рано. Однако можно с уверенностью предположить, что прайс двухдверки превысит ценник M850i, за который попросят от 111 900 долларов.

После того, как BMW 8-й серии в кузовах купе и кабриолет поступят в шоу-румы, публике представят еще одну модификацию — Gran Coupe. Ожидается, что машина в этом исполнении доберется до автосалонов грядущим летом. Судя по всему, премьера новинки состоится на моторшоу в Женеве, которое распахнет свои двери в марте, или чуть позже — в апреле в Нью-Йорке.

Никакой информации о сроках начала продаж баварской «восьмерки» в России пока нет. Очевидно, до нашей Необъятной купе доберется только лишь в 2019 году. С кабриолетом сложнее, ведь авто в этом кузове пользуются крайне невысоким спросом у нас в стране. Согласно последним данным, на такие машины приходится лишь 0,24% от общего объема автопарка. Не исключено, что двухдверку к нам и не привезут вовсе, учитывая текущую рыночную ситуацию.