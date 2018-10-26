Пять премиальных опций, доступных в новых LADA и UAZ

Подогрев руля

Кто бы мог подумать, что ульяновский внедорожник стал первым отечественным автомобилем, оснащенным функцией подогрева руля! Спрашивается, куда смотрит АВТОВАЗ, в арсенале которого такого еще нет? Теплый штурвал предлагается в двух старших комплектациях «Патриота,» самая доступная их которых «Престиж» обойдется в 979 000 «деревянных».

Парктроники

Парктроники также до сих пор на наших машинах встречаются не очень часто. Например, в том же ульяновском внедорожнике он входит в оснащение только топовой версии «Максимум» за 1 049 000. В LADA Vesta задние датчики парковки включены в комплектацию Luxe за 715 900 рублей. Доступна эта опция в одноименных версиях LADA XRAY за 690 900 и LADA Largus за 636 400. Передние парктроники в тольяттинских моделях пока не встречаются.

Лобовое стекло с электрообогревом

Обогрев ветрового стекла предлагается в LADA Granta, начиная с комплектации Luxe за 538 800 рублей, и в той же версии XRAY за 690 900. В «Весте» это уже присутствует в варианте Comfort Image за 670 900. UAZ Patriot доступен с такой роскошью, если он оснащен зимним пакетом «Престиж» стоимостью 19 000 рублей. Как уже было сказано выше, кроме этой опции пакет включает и подогрев задних сидений.