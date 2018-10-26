Пять премиальных опций, доступных в новых LADA и UAZ

Автопром не стоит на месте и по мере развития технологий постоянно совершенствует оснащение автомобилей, на которых мы ездим. Привычные нынче опции когда-то считались настоящей роскошью, но в последнее время премиальное оборудование становится достоянием массового сегмента. Причем, как уточнил портал «АвтоВзгляд», даже на отечественных машинах.
Еще сравнительно недавно «умная» коробка передач на LADA считалась несбыточной мечтой, а сейчас АВТОВАЗ предлагает в своих моделях не только «автомат», но и «робот», да к тому же рассматривает возможность комплектовать их еще и бесступенчатым вариатором. Возможно, нашему UAZ Patriot вполне достаточно одной «механики», но еще пару лет назад для него оставалась недосягаемой система курсовой устойчивости ESP.
Так уж повелось, что отечественным производителям все время приходится догонять мировой автопром, поэтому оснащение, которое за рубежом уже давно доступно в массовом сегменте, у нас до сих пор кажется премиальным.
Камера заднего вида
Такое «излишество для чайников» уже имеется в арсенале и АВТОВАЗа, и УАЗа. Самая доступная LADA Vesta в версии Comfort Multimedia с камерой заднего вида обойдется в 675 900 рублей. В LADA XRAY эта опция предлагается, начиная с комплектации Luxe Prestige за 719 900 рублей. В остальных тольяттинских моделях она пока не встречается. Зато камера доступна в самой богатой версии УАЗ Патриот «Максимум» за 1 049 000 рублей.
Подогрев задних сидений
Раньше функция подогрева задних сидений была привилегией только VIP-персон в машинах представительского класса, а сейчас на втором ряду можно погреть пятую точку, купив LADA Vesta за 816 900 «деревянных». Речь идет о комплектации Luxe Prestige. А вот LADA XRAY такой роскоши пока не удостоилась. Зато подогрев задний сидений предлагается в зимнем пакете «Престиж» для «УАЗ Патриот» за 19 000 рублей.
Кто бы мог подумать, что ульяновский внедорожник стал первым отечественным автомобилем, оснащенным функцией подогрева руля! Спрашивается, куда смотрит АВТОВАЗ, в арсенале которого такого еще нет? Теплый штурвал предлагается в двух старших комплектациях «Патриота,» самая доступная их которых «Престиж» обойдется в 979 000 «деревянных».
Парктроники
Парктроники также до сих пор на наших машинах встречаются не очень часто. Например, в том же ульяновском внедорожнике он входит в оснащение только топовой версии «Максимум» за 1 049 000. В LADA Vesta задние датчики парковки включены в комплектацию Luxe за 715 900 рублей. Доступна эта опция в одноименных версиях LADA XRAY за 690 900 и LADA Largus за 636 400. Передние парктроники в тольяттинских моделях пока не встречаются.
Лобовое стекло с электрообогревом
Обогрев ветрового стекла предлагается в LADA Granta, начиная с комплектации Luxe за 538 800 рублей, и в той же версии XRAY за 690 900. В «Весте» это уже присутствует в варианте Comfort Image за 670 900. UAZ Patriot доступен с такой роскошью, если он оснащен зимним пакетом «Престиж» стоимостью 19 000 рублей. Как уже было сказано выше, кроме этой опции пакет включает и подогрев задних сидений.